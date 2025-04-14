В ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ

В Ханты-Мансийском автономном округе за минувшую неделю выросло количество жителей, заболевших ОРВИ. Согласно данным окружного Роспотребнадзора, на 10 тысяч населения зарегистрировано 98 случаев ОРВИ, что на 5,1% больше, чем на предыдущей неделе.
«За неделю с 7 по 13 апреля зарегистрировано 98 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 5,1%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от 3 до 6 лет», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте.
Также в ХМАО отметили рост заболеваемости COVID-19. Случаи заражения зафиксированы в пяти районах Югры. Все они протекали как ОРВИ.
Заболеваемость пневмонией снизилась на 5,7% и составила 24,6 случая на 100 тыс. населения. Почти половина всех заболевших — дети.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эпидемия ОРВИ и ковида пошла на спад. ОРВИ упал на 11,6%, а коронавирус на 35,7%
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