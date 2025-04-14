14 апреля 2025

В ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО выросло число заболевших ОРВИ
В ХМАО выросло число заболевших ОРВИ Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за минувшую неделю выросло количество жителей, заболевших ОРВИ. Согласно данным окружного Роспотребнадзора, на 10 тысяч населения зарегистрировано 98 случаев ОРВИ, что на 5,1% больше, чем на предыдущей неделе.

«За неделю с 7 по 13 апреля зарегистрировано 98 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 5,1%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от 3 до 6 лет», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте.

Также в ХМАО отметили рост заболеваемости COVID-19. Случаи заражения зафиксированы в пяти районах Югры. Все они протекали как ОРВИ.

Заболеваемость пневмонией снизилась на 5,7% и составила 24,6 случая на 100 тыс. населения. Почти половина всех заболевших — дети.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эпидемия ОРВИ и ковида пошла на спад. ОРВИ упал на 11,6%, а коронавирус на 35,7%

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В Ханты-Мансийском автономном округе за минувшую неделю выросло количество жителей, заболевших ОРВИ. Согласно данным окружного Роспотребнадзора, на 10 тысяч населения зарегистрировано 98 случаев ОРВИ, что на 5,1% больше, чем на предыдущей неделе. «За неделю с 7 по 13 апреля зарегистрировано 98 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 5,1%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от 3 до 6 лет», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте. Также в ХМАО отметили рост заболеваемости COVID-19. Случаи заражения зафиксированы в пяти районах Югры. Все они протекали как ОРВИ. Заболеваемость пневмонией снизилась на 5,7% и составила 24,6 случая на 100 тыс. населения. Почти половина всех заболевших — дети. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эпидемия ОРВИ и ковида пошла на спад. ОРВИ упал на 11,6%, а коронавирус на 35,7%
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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