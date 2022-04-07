Махонин решил проблему, о которой прокурор докладывал Путину

Дмитрий Махонин обеспечивает детей с диабетом современными глюкометрами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Пермского края закупят для детей с сахарным диабетом 1 типа аппараты для измерения глюкозы. О проблеме с приборами ранее прокуратура информировала президента России Владимира Путина. Теперь пункт об обеспечении детей-инвалидов глюкометрами включен в региональную программу «Качественное здравоохранение», сообщили в минздраве Прикамья.

«В государственную программу Пермского края „Качественное здравоохранение“ включен пункт об обеспечении детей-инвалидов медицинскими изделиями для непрерывного мониторирования глюкозы (НМГ) в крови. Это соответствует стандартам оказания медицинской помощи детям при сахарном диабете 1 типа. Данное решение принято на заседании правительства Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина», — сообщает министерство в своем telegram-канале.

Системы НМГ представляют собой наклейки с небольшими датчиками, которые регулярно передают показатели крови на телефоны детей и родителей. В бюджете уже заложены средства на их закупку. Планируется, что аппараты поступят в Прикамье примерно через два месяца.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура донесла до президента информацию о проблеме с обеспечением глюкометрами детей, больных диабетом 1 типа. Перед этим ведомство внесло губернатору Прикамья представление.