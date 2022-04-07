07 апреля 2022

Махонин решил проблему, о которой прокурор докладывал Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Дмитрий Махонин обеспечивает детей с диабетом современными глюкометрами Фото:

Власти Пермского края закупят для детей с сахарным диабетом 1 типа аппараты для измерения глюкозы. О проблеме с приборами ранее прокуратура информировала президента России Владимира Путина. Теперь пункт об обеспечении детей-инвалидов глюкометрами включен в региональную программу «Качественное здравоохранение», сообщили в минздраве Прикамья.

«В государственную программу Пермского края „Качественное здравоохранение“ включен пункт об обеспечении детей-инвалидов медицинскими изделиями для непрерывного мониторирования глюкозы (НМГ) в крови. Это соответствует стандартам оказания медицинской помощи детям при сахарном диабете 1 типа. Данное решение принято на заседании правительства Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина», — сообщает министерство в своем telegram-канале.

Системы НМГ представляют собой наклейки с небольшими датчиками, которые регулярно передают показатели крови на телефоны детей и родителей. В бюджете уже заложены средства на их закупку. Планируется, что аппараты поступят в Прикамье примерно через два месяца.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура донесла до президента информацию о проблеме с обеспечением глюкометрами детей, больных диабетом 1 типа. Перед этим ведомство внесло губернатору Прикамья представление.

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Власти Пермского края закупят для детей с сахарным диабетом 1 типа аппараты для измерения глюкозы. О проблеме с приборами ранее прокуратура информировала президента России Владимира Путина. Теперь пункт об обеспечении детей-инвалидов глюкометрами включен в региональную программу «Качественное здравоохранение», сообщили в минздраве Прикамья. «В государственную программу Пермского края „Качественное здравоохранение“ включен пункт об обеспечении детей-инвалидов медицинскими изделиями для непрерывного мониторирования глюкозы (НМГ) в крови. Это соответствует стандартам оказания медицинской помощи детям при сахарном диабете 1 типа. Данное решение принято на заседании правительства Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина», — сообщает министерство в своем telegram-канале. Системы НМГ представляют собой наклейки с небольшими датчиками, которые регулярно передают показатели крови на телефоны детей и родителей. В бюджете уже заложены средства на их закупку. Планируется, что аппараты поступят в Прикамье примерно через два месяца. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура донесла до президента информацию о проблеме с обеспечением глюкометрами детей, больных диабетом 1 типа. Перед этим ведомство внесло губернатору Прикамья представление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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