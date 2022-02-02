Жалоба пермских прокуроров дошла до Путина

02 февраля 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Президенту доложили о проблемах детей-диабетиков (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура Пермского края донесла информацию до президента РФ Владимира Путина о проблеме с обеспечением глюкометрами детей, больных диабетом I типа. Аппарат для мониторинга уровня глюкозы не входит в перечень бесплатных медицинских изделий, который утвержден федеральным правительством, поясняют в ведомстве. «В 2021 году дети, страдающие указанным заболеванием, не обеспечивались системой непрерывного мониторинга гликемии в крови. В целях совершенствования федерального законодательства направлена информация в Генеральную прокуратуру, по результатам рассмотрения которой о проблемах льготного обеспечения детей-инвалидов средствами диагностики проинформирован президент РФ», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья. В ведомстве также сообщают, что ранее внесли представление губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. В результате власти региона для бесплатного обеспечения детей-инвалидов медицинскими аппаратами в 2022 году выделили 117 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура Пермского края донесла информацию до президента РФ Владимира Путина о проблеме с обеспечением глюкометрами детей, больных диабетом I типа. Аппарат для мониторинга уровня глюкозы не входит в перечень бесплатных медицинских изделий, который утвержден федеральным правительством, поясняют в ведомстве. «В 2021 году дети, страдающие указанным заболеванием, не обеспечивались системой непрерывного мониторинга гликемии в крови. В целях совершенствования федерального законодательства направлена информация в Генеральную прокуратуру, по результатам рассмотрения которой о проблемах льготного обеспечения детей-инвалидов средствами диагностики проинформирован президент РФ», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья. В ведомстве также сообщают, что ранее внесли представление губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. В результате власти региона для бесплатного обеспечения детей-инвалидов медицинскими аппаратами в 2022 году выделили 117 млн рублей.