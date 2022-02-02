Жалоба пермских прокуроров дошла до Путина

Прокуратура Пермского края донесла информацию до президента РФ Владимира Путина о проблеме с обеспечением глюкометрами детей, больных диабетом I типа. Аппарат для мониторинга уровня глюкозы не входит в перечень бесплатных медицинских изделий, который утвержден федеральным правительством, поясняют в ведомстве.
«В 2021 году дети, страдающие указанным заболеванием, не обеспечивались системой непрерывного мониторинга гликемии в крови. В целях совершенствования федерального законодательства направлена информация в Генеральную прокуратуру, по результатам рассмотрения которой о проблемах льготного обеспечения детей-инвалидов средствами диагностики проинформирован президент РФ», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья.
В ведомстве также сообщают, что ранее внесли представление губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. В результате власти региона для бесплатного обеспечения детей-инвалидов медицинскими аппаратами в 2022 году выделили 117 млн рублей.
Прокуратура Пермского края донесла информацию до президента РФ Владимира Путина о проблеме с обеспечением глюкометрами детей, больных диабетом I типа. Аппарат для мониторинга уровня глюкозы не входит в перечень бесплатных медицинских изделий, который утвержден федеральным правительством, поясняют в ведомстве. «В 2021 году дети, страдающие указанным заболеванием, не обеспечивались системой непрерывного мониторинга гликемии в крови. В целях совершенствования федерального законодательства направлена информация в Генеральную прокуратуру, по результатам рассмотрения которой о проблемах льготного обеспечения детей-инвалидов средствами диагностики проинформирован президент РФ», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья. В ведомстве также сообщают, что ранее внесли представление губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. В результате власти региона для бесплатного обеспечения детей-инвалидов медицинскими аппаратами в 2022 году выделили 117 млн рублей.