В Госдуме предложили лишить Чубайса и Моргенштерна гражданства

Анатолия Чубайса нужно лишить гражданства за предательство Отечества, считает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Публичных людей из России, которые после начала спецоперации на Украине уехали в другие страны, в частности журналиста Александра Невзорова, экс-спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, а также рэперов Face (Иван Дремин) и Алишера Моргенштерна, необходимо лишать гражданства на законодательном уровне. Такое заявление сделал депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

«Делать так, чтобы законодательство отражало голос народа. Такие люди, как Невзоров, Дремин (он же псевдо-репер Face), Алишер Валеев (он же Моргенштерн), сбежавший из страны Чубайс, ряд некогда высокопоставленных сотрудников госкорпораций, журналистов и театралов, не заслуживают права иметь гражданство РФ», — отметил он в своем telegram-канале.

Депутат Госдумы убежден, что необходимо разработать законопроект о лишении гражданства из-за того, что они «предали свое Отечество». Причина бегства, по мнению Хамзаева — лояльность к Западу.

Ранее с подобной инициативой выступил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, пишет Nation News. По его мнению, большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, но есть те, кто «ведет себя подло, предательски», уточняет MK.RU .

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине днем 24 февраля. Несмотря на то, что цель действий на этой территории — демилитаризация и денацификация, а не оккупация, кроме того, ВС РФ относятся бережно к мирным жителям, ряд знаменитостей уехал из России. Певец Валерий Леонтьев улетел в США, также временно уехала певица Алла Пугачева, вслед за ней — и юморист Максим Галкин. Некоторые публично выказали несогласие с действиями властей на Украине. Среди них были журналист Александр Невзоров, рэпер Иван Дремин (Face).

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