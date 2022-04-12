Пермский завод поможет авиастроителям с импортозамещением

Пермяки помогут собирать российские авиадвигатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае на заводе «Механика» (г. Чайковский) начали производить оборудование для транспортировки и монтажа авиадвигателей. Ранее такая техника поставлялась из-за рубежа. Об этом губернатору Дмитрию Махонину рассказали во время его поездки на юг региона, в ходе которой он посетил заводские цеха.

«В этом году предприятие „Механика“ освоило производство средств наземного обслуживания (транспортно-монтажные устройства) для новейших двигателей — ПД-14 для самолета МС-21 и ПД-8 для Sukhoi Superjet 100», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Также на заводе по программе импортозамещения налажено производство силовой колесной пары грузоподъемностью в 2,5 тонны.

Раньше это оборудование закупалось во Франции. «Колесо является основной частью технологической оснастки для сборки и обслуживания двигателей и средств наземного производства. На сегодняшний день предприятие готово к сотрудничеству с другими компаниями и имеет большие планы по росту производства», — рассказал директор ЧЗ «Механика» Андрей Бевзенко.

Российское правительство планирует сохранить уровень жизни россиян, несмотря на ввод беспрецедентных санкций Запада после начала спецоперации России на Украине. В ответ на санкции страна взяла курс на импортозамещение. Президент Владимир Путин подчеркивал, что предприятия и граждане страны не останутся без государственной поддержки.