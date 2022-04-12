Тюменский суд вынес вердикт по делу мертвого убийцы

Уголовное дело прекратили, так как убийца умер 22 года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд прекратил уголовное дело против жителя Тюменской области, убившего своего приятеля 34 года назад, так как сам обвиняемый мертв уже более 20 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Голышмановского районного суда области.

«Судом рассмотрено уголовное дело в отношении Николая Тимофеева 1931 года рождения, обвиняемого в убийстве, совершенном в 1988 году. При этом сам Тимофеев умер в 2000 году. В ходе следствия вина мужчины была полностью доказана. Однако в связи с его смертью принято решение прекратить уголовное дело», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

В октябре 1988 года Николай Тимофеев совместно с гражданином Л. пил спиртное в сторожке на территории «Голышмановского Агропромэнерго» (в настоящее время ООО Сибгазсервис). Между мужчинами произошла ссора, в результате которой обвиняемый нанес жертве шесть ударов ножом в живот и шею. От потери крови мужчина умер на месте.

В судебном заседании против прекращения дела не возражал как гособвинитель, так и представитель обвиняемого. Последняя также не стала просить о реабилитации Тимофеева.

Как ранее писало URA.RU, в настоящее время в Тюменской области рассматривают несколько резонансных дел об убийствах. Так, приговора суда ждут подозреваемый в насилии и лишении жизни 8-летней школьницы Виталий Бережной, бывший сожитель многодетной матери, избивший ее до смерти — Семен Черкашин, а также Нурлан Сафаров, который встречался с несовершеннолетней, и, по версии следствия, в итоге ее убил.

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