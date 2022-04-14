Благотворительный Фонд Святой Екатерины выделил средства для реабилитации Фото: Фонд Святой Екатерины

Свердловчанин Владимир Архипов, получивший осколочный перелом позвоночника, прошел реабилитацию в Екатеринбурге. Травму он получил летом, когда купался на озере. Шестнадцатилетнему Вове требовалась помощь квалифицированных специалистов, на оплату которых у родителей не было денег. Тогда на помощь пришел благотворительный фонд, который и оплатил реабилитацию парня. Об этом URA.RU рассказали в Фонде Святой Екатерины.

«Я безумно благодарна Фонду Святой Екатерины за отклик на нашу просьбу о помощи. Сегодня сын и садится самостоятельно, и вышивает, и рисует. Он попросил купить ему карандаши и альбом, чтобы вновь начать рисовать. Сейчас Вова может обслуживать себя в домашних условиях, однако впереди еще много работы», — отметила мама подростка Ирина Архипова.

Во время реабилитации подросток выполнял упражнения, посещал тренировки, массажи и прочие восстановительные процедуры. Также он продолжал заниматься по школьной программе, но только в дистанционном формате. «Я учился дистанционно с каждым учителем. Выходной был только воскресенье. В следующем году я заканчиваю 11-й класс и планирую пойти учиться на айтишника», — рассказал о своих планах Владимир Архипов.

За время лечения в реабилитационной клинике Владимир проявил себя как настоящий борец. Выполнял все предписания врачей. «Еще при первом знакомстве Вова показался нам очень позитивным и целеустремленным молодым человеком. Мы очень рады, что курс реабилитации помог ему стать еще более сильным и укрепить веру в себя», — поделилась с URA.RU замдиректора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Фонд Святой Екатерины постоянно помогает людям, которые нуждаются в лечении и реабилитации. Организация взяла на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой, которая сорвалась со скалы в парке «Оленьи Ручьи», а также Максима Тарасова, получившего тяжелейшую травму на тренировке. Фонд не оставил без внимания и Алексея Фоминых с редким синдромом Гийена — Барре. Помощь смог получить и Евгений Графов, который получил ранение в голову во время массового расстрела в армии.

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

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