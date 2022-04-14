МО: украинские боевики заминировали плотину Углегорской ТЭС

Украинские националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (ДНР). Есть риск затопления минимум трех населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Светлодарске Донецкой народной республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (река Лугань). В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек», — сказал Мизинцев, сообщает РИА «Новости».
В случае подрыва вся территория затопления столкнется с повреждением канализации, водопровода, водоочистных сооружений, имеющих резервуары с химическими средствами. Как результат — резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и распространение опасных инфекций в Бахмутском районе.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.
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