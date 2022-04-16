16 апреля 2022
15 апреля 2022

Управляющая компания задолжала десятки миллионов мэрии в ЯНАО

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Компания должна 61 млн рублей за аренду системы электроснабжения Фото:

Администрация города Новый Уренгой (ЯНАО) подало иск в суд с намерением взыскать задолженность в 61 млн рублей с АО «Управляющая коммунальная компания». Как сообщается на сайте Арбитражного суда, организация не оплатила договор аренды систем электро и теплоснабжения.

«Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обратилось в арбитражный суд с иском к АО „Управляющая коммунальная компания“ о взыскании задолженности по договору аренды имущества системы электро и теплоснабжения», — говорится в тексте судебного определения.

Департамент имущественных отношений администрации города Новый Уренгой просит суд взыскать с АО «Управляющая коммунальная компания» задолженность за аренду систем электро и теплоснабжения за период с 1 марта 2019 по 30 апреля 2021 года. Компания предоставила отзыв на иск, где требования мэрии были частично признаны в размере задолженности за указанный период.

Ранее департамент уже судился с акционерным обществом с намерением взыскать задолженность. В 2019 году судья взыскал с компании почти 12 млн рублей за задолженность с 1 октября 2018 по 28 февраля 2019 года.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Новый Уренгой и в АО «Управляющая коммунальная компания». На момент публикации ответа не поступило.

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Администрация города Новый Уренгой (ЯНАО) подало иск в суд с намерением взыскать задолженность в 61 млн рублей с АО «Управляющая коммунальная компания». Как сообщается на сайте Арбитражного суда, организация не оплатила договор аренды систем электро и теплоснабжения. «Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обратилось в арбитражный суд с иском к АО „Управляющая коммунальная компания“ о взыскании задолженности по договору аренды имущества системы электро и теплоснабжения», — говорится в тексте судебного определения. Департамент имущественных отношений администрации города Новый Уренгой просит суд взыскать с АО «Управляющая коммунальная компания» задолженность за аренду систем электро и теплоснабжения за период с 1 марта 2019 по 30 апреля 2021 года. Компания предоставила отзыв на иск, где требования мэрии были частично признаны в размере задолженности за указанный период. Ранее департамент уже судился с акционерным обществом с намерением взыскать задолженность. В 2019 году судья взыскал с компании почти 12 млн рублей за задолженность с 1 октября 2018 по 28 февраля 2019 года. Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Новый Уренгой и в АО «Управляющая коммунальная компания». На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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