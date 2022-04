NYT: Евросоюз влияет на выборы во Франции через санкции против РФ

15 апреля 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Евросоюз намерено затягивает введение эмбарго на российскую нефть, пишет The New York Times. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз не торопится с введением эмбарго на российскую нефть, чтобы увеличить шансы президента Франции Эмманюэля Макрона на победу в президентских выборах. Об этом пишет американская газета The New York Times. «Предложенное эмбарго ЕС будет вынесено на обсуждение не раньше, чем после финального тура выборов во Франции, 24 апреля, чтобы гарантировать, что влияние цен на заправках не подпитает кандидата-популиста Марин Ле Пен и не навредит президенту Макрону. Введение эмбарго значительно уменьшит шансы Макрона на переизбрание», — пишет The New York Times. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел шесть пакетов санкций, часть из которых направлена на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Евросоюз не торопится с введением эмбарго на российскую нефть, чтобы увеличить шансы президента Франции Эмманюэля Макрона на победу в президентских выборах. Об этом пишет американская газета The New York Times. «Предложенное эмбарго ЕС будет вынесено на обсуждение не раньше, чем после финального тура выборов во Франции, 24 апреля, чтобы гарантировать, что влияние цен на заправках не подпитает кандидата-популиста Марин Ле Пен и не навредит президенту Макрону. Введение эмбарго значительно уменьшит шансы Макрона на переизбрание», — пишет The New York Times. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел шесть пакетов санкций, часть из которых направлена на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа.