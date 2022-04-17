Якушев призвал свердловский оборонный завод на борьбу с санкциями

18 апреля 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обсудил ситуацию на заводе имени Калинина в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург) и его разработки должны помочь оперативно решить вопросы импортозамещения в РФ. Такую позицию обозначил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на встрече с гендиректором предприятия Николаем Клейном, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «На встрече обсуждались вопросы работы предприятия по направлению импортозамещения, а также конкурентоспособность выпускаемой продукции и кадровая политика завода. Владимир Якушев выразил уверенность, что имеющийся научный потенциал позволит предприятию и в дальнейшем вести разработку и производство конкурентоспособной продукции и оперативно решить вопросы с импортозамещением», — рассказали в полпредстве. В ходе своего доклада Клейн поделился, что портфель заказов у завода сформирован до 2024 года, а на продукцию есть запрос из зарубежных стран. Якушев, в свою очередь, отметил, что предприятие успешно сотрудничает с кафедрами УрФУ и УрГЭУ. Помимо гражданской продукции, завод имени Калинина («ЗиК») известен своими разработками специального назначения. В частности, предприятие занимается системами противовоздушной обороны С-300, а также крылатыми ракетами «Калибр», которые были успешно испытаны в Сирии. Ранее полпред Якушев провел аналогичную встречу с исполнительным директором «Уралвагонзавода» Владимиром Рощупкиным и поручил нарастить производство на предприятии. Санкционное давление со стороны стран Евросоюза и США обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург) и его разработки должны помочь оперативно решить вопросы импортозамещения в РФ. Такую позицию обозначил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на встрече с гендиректором предприятия Николаем Клейном, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «На встрече обсуждались вопросы работы предприятия по направлению импортозамещения, а также конкурентоспособность выпускаемой продукции и кадровая политика завода. Владимир Якушев выразил уверенность, что имеющийся научный потенциал позволит предприятию и в дальнейшем вести разработку и производство конкурентоспособной продукции и оперативно решить вопросы с импортозамещением», — рассказали в полпредстве. В ходе своего доклада Клейн поделился, что портфель заказов у завода сформирован до 2024 года, а на продукцию есть запрос из зарубежных стран. Якушев, в свою очередь, отметил, что предприятие успешно сотрудничает с кафедрами УрФУ и УрГЭУ. Помимо гражданской продукции, завод имени Калинина («ЗиК») известен своими разработками специального назначения. В частности, предприятие занимается системами противовоздушной обороны С-300, а также крылатыми ракетами «Калибр», которые были успешно испытаны в Сирии. Ранее полпред Якушев провел аналогичную встречу с исполнительным директором «Уралвагонзавода» Владимиром Рощупкиным и поручил нарастить производство на предприятии. Санкционное давление со стороны стран Евросоюза и США обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.