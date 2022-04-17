17 апреля 2022
16 апреля 2022

Екатеринбуржцы из-за массового сбоя не могут записаться к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, регистратура, поликлиника, ольница, больница
Горожане с утра не могут записаться к врачам Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на невозможность записаться к узким специалистам из-за сбоя в городской компьютерной сети больниц. В одной из районных поликлиник URA.RU подтвердили наличие проблемы.

«Встала сегодня специально в шесть утра, чтобы прийти в больницу и записаться к гастроэнтерологу. Там уже скопились десятки людей. Оказалось, технический сбой, запись не работала. Так и ушла ни с чем», — рассказала читательница агентства.

В регистратуре ЦГБ №1 на Декабристов, 15 подтвердили, что 18 апреля с утра возникли технические неполадки. «Непонятно, когда это началось, так как в выходные поликлиника не работала. Сегодня с утра система уже не работала. Когда починят, не знаем. Дозванивайтесь в течение дня», — сообщили в регистратуре. Такая же ситуация и в других медучреждениях. Дозвониться до представителей свердловского минздрава на момент публикации новости не удалось.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на невозможность записаться к узким специалистам из-за сбоя в городской компьютерной сети больниц. В одной из районных поликлиник URA.RU подтвердили наличие проблемы. «Встала сегодня специально в шесть утра, чтобы прийти в больницу и записаться к гастроэнтерологу. Там уже скопились десятки людей. Оказалось, технический сбой, запись не работала. Так и ушла ни с чем», — рассказала читательница агентства. В регистратуре ЦГБ №1 на Декабристов, 15 подтвердили, что 18 апреля с утра возникли технические неполадки. «Непонятно, когда это началось, так как в выходные поликлиника не работала. Сегодня с утра система уже не работала. Когда починят, не знаем. Дозванивайтесь в течение дня», — сообщили в регистратуре. Такая же ситуация и в других медучреждениях. Дозвониться до представителей свердловского минздрава на момент публикации новости не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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