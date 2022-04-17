Екатеринбуржцы из-за массового сбоя не могут записаться к врачам

Жители Екатеринбурга пожаловались на невозможность записаться к узким специалистам из-за сбоя в городской компьютерной сети больниц. В одной из районных поликлиник URA.RU подтвердили наличие проблемы.
«Встала сегодня специально в шесть утра, чтобы прийти в больницу и записаться к гастроэнтерологу. Там уже скопились десятки людей. Оказалось, технический сбой, запись не работала. Так и ушла ни с чем», — рассказала читательница агентства.
В регистратуре ЦГБ №1 на Декабристов, 15 подтвердили, что 18 апреля с утра возникли технические неполадки. «Непонятно, когда это началось, так как в выходные поликлиника не работала. Сегодня с утра система уже не работала. Когда починят, не знаем. Дозванивайтесь в течение дня», — сообщили в регистратуре. Такая же ситуация и в других медучреждениях. Дозвониться до представителей свердловского минздрава на момент публикации новости не удалось.
Жители Екатеринбурга пожаловались на невозможность записаться к узким специалистам из-за сбоя в городской компьютерной сети больниц. В одной из районных поликлиник URA.RU подтвердили наличие проблемы. «Встала сегодня специально в шесть утра, чтобы прийти в больницу и записаться к гастроэнтерологу. Там уже скопились десятки людей. Оказалось, технический сбой, запись не работала. Так и ушла ни с чем», — рассказала читательница агентства. В регистратуре ЦГБ №1 на Декабристов, 15 подтвердили, что 18 апреля с утра возникли технические неполадки. «Непонятно, когда это началось, так как в выходные поликлиника не работала. Сегодня с утра система уже не работала. Когда починят, не знаем. Дозванивайтесь в течение дня», — сообщили в регистратуре. Такая же ситуация и в других медучреждениях. Дозвониться до представителей свердловского минздрава на момент публикации новости не удалось.