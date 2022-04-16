Пермские власти изменили планы по достройке проблемных домов

Власти хотят достраивать проблемные дома Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В министерстве строительства Пермского края актуализировали план по восстановлению прав обманутых дольщиков. Так, согласно информации, размещенной на сайте минстроя, речь идет об объектах обанкротившихся строительных компаний «Трест №14» и ООО «Уралтехника-Строй».

«ООО „Уралтехника-Строй“ срок восстановления прав граждан: 12.2023 г. Дата госрегистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями: (план) 5.03.2022; дата внесения изменений в разрешение на строительство: (план) 15.09.2022», — указано на сайте.

Уточняется, что речь идет об объекте, строительство которого велось по улице Кабельщиков, 25 в Орджоникидзевском районе Перми. Его готовность, по данным минстроя, составляет 75%. Также до 30 октября планируется внести изменения в разрешения на строительство проблемных объектов ПАО «Трест №14», каких именно — не уточняется. Ранее Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение достраивать объекты указанных компаний.

Кроме этого, на сайте Фонда сообщается о выдаче положительного заключения госэкспертизы по дому на улице Кировоградская, 68а. «Проектно-сметная документация по объекту направлена в „Фонд развития территорий“ для согласования сметы. После согласования документации техническим заказчиком будет объявлен открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на проведение строительно-монтажных работ», — говорится на сайте.

URA.RU рассказывало, что «УралТехника-Строй» возводила по улице Кабельщиков два дома. Застройщик должен был сдать их в 2014 и 2020 годах. В 2019 году в отношении директора компании возбудили уголовное дело по факту незаконного использования документов для образования юрлица. «Трест 14» являлся одним из крупнейших застройщиков в Пермском крае. Из-за финансовых проблем в 2021 году строительная компания была признана банкротом.

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