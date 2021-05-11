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Пермский губернатор определил судьбу семи домов-долгостроев

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в 145 микрорайоне. Магнитогорск, долгострой, надпись
В руководстве Пермского края решили, что делать с проблемными домами Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин определился с судьбой семи долгостроев в Перми. Глава региона внес изменения в план график, предусматривающий восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Документ размещен на сайте министерства строительства края.

«Утвердить изменения, которые вносятся в план-график по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости на территории субъекта РФ», — сказано в распоряжении за подписью Махонина. Согласно принятым изменениям, компенсацию в 2021 году получат граждане, которые вложили средства в строительство домов по адресам: улица Цимлянская, 28,30; улица Норильская, 2АА (ранее планировалось достроить дом, либо осуществить выплаты в 2022 году).

Долгострой по улице Карпинского, 114 планируется достроить и ввести в эксплуатацию в 2023 году. Достройка еще двух проблемных домов по улице Карпинского (110 и 110А) перенесена с 2021 на 2023 год. Окончательное решение по дому, расположенному на Кабельщиков, 25, краевыми властями пока не принято. По планам властей, граждане либо получат денежные компенсации, либо объект будет введен в эксплуатацию. Это должно произойти в 2023 году.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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