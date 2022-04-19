В сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге придут ремонтники

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Клипарт. Екатеринбург, драмтеатр, октябрьская площадь, радуга, фонтан шар
Ремонтировать площадь возле театра будут в три этапа Фото:

Площадь возле театра Драмы в Екатеринбурге планируют отремонтировать в три этапа. Одобрение на строительные работы получено от государственной историко-культурной экспертизы. Информация об этом содержится на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«Рабочий проект, разработанный ООО „Нео консалтинг Групп“ предусматривает выполнение благоустройства площади Театральной и набережной городского пруда, в границах улиц Набережная Рабочей молодежи, Антона Валека, Бориса Ельцина, Челюскинцев», — говорится в документе. Особо подчеркивается, что при демонтаже нынешних объектов благоустройства трогать деревья не будут. Конкретные даты не указываются.

Проводить работы планируется в три этапа. На первом этапе восстановят конструкцию подпорной стенки вдоль правого берега городского пруда. На втором этапе займутся ремонтом фонтана возле Екатеринбургского драматического театра: демонтируют существующий трубопровод и бетонную чащу фонтана. Новую чашу поместят на ложе старой, при этом дополнительную выемку грунта делать не станут.

На финальном этапе планируется заняться ремонтом сквера возле Екатеринбургского театра драмы и набережной городского пруда. «При благоустройстве территории площади Театральной от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев планируется устройство: пешеходных дорожек с гранитным покрытием, велодорожек с покрытием типа Elastopave, площадок для отдыха различного назначения», — указано в проекте. Также в планах отремонтировать наружное освещение, обновить газон, высадить деревья и цветы, установить скамейки, урны, навесы, арт-объекты.

В 2019 году в сквере у театра Драмы планировали построить храм святой Екатерины, что вызвало возмущение жителей Екатеринбурга. Позже новым местом для храма стал бывший Уральский приборостроительный завод.

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Площадь возле театра Драмы в Екатеринбурге планируют отремонтировать в три этапа. Одобрение на строительные работы получено от государственной историко-культурной экспертизы. Информация об этом содержится на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. «Рабочий проект, разработанный ООО „Нео консалтинг Групп“ предусматривает выполнение благоустройства площади Театральной и набережной городского пруда, в границах улиц Набережная Рабочей молодежи, Антона Валека, Бориса Ельцина, Челюскинцев», — говорится в документе. Особо подчеркивается, что при демонтаже нынешних объектов благоустройства трогать деревья не будут. Конкретные даты не указываются. Проводить работы планируется в три этапа. На первом этапе восстановят конструкцию подпорной стенки вдоль правого берега городского пруда. На втором этапе займутся ремонтом фонтана возле Екатеринбургского драматического театра: демонтируют существующий трубопровод и бетонную чащу фонтана. Новую чашу поместят на ложе старой, при этом дополнительную выемку грунта делать не станут. На финальном этапе планируется заняться ремонтом сквера возле Екатеринбургского театра драмы и набережной городского пруда. «При благоустройстве территории площади Театральной от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев планируется устройство: пешеходных дорожек с гранитным покрытием, велодорожек с покрытием типа Elastopave, площадок для отдыха различного назначения», — указано в проекте. Также в планах отремонтировать наружное освещение, обновить газон, высадить деревья и цветы, установить скамейки, урны, навесы, арт-объекты. В 2019 году в сквере у театра Драмы планировали построить храм святой Екатерины, что вызвало возмущение жителей Екатеринбурга. Позже новым местом для храма стал бывший Уральский приборостроительный завод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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