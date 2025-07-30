Как и анонсировало URA.RU, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел встречу с депутатами всех уровней в преддверии выборов главы региона. Представителей «Единой России» в Госдуме, заксобрании и гордуме настроили на интенсивную работу с избирателями.
«За вами — голоса уральцев, конкретные ожидания людей. На вас лежит особая ответственность за развитие Свердловской области и повышение качества жизни земляков. За каждым депутатом должны быть конкретные проекты и законодательные инициативы, которые могут дать реальный импульс для роста свердловской экономики, модернизации и расширения инфраструктуры, укрепления социальной сферы», — цитирует Паслера департамент информполитики региона. По его словам, в регионе есть хорошая база для реализации инициатив депутатов. Он призвал их активнее работать и продвигать важные для региона законопроекты.
«Все прошло достаточно протокольно. [Политический вице-губернатор Олег] Чемезов транслировал, что в августе надо работать активнее, потому что в июле работа велась не так активно. Обязательно задействовать корпоративные сетки», — добавил в беседе с URA.RU один из участников.
Досрочные выборы свердловского губернатора состоятся 12-14 сентября. Свои кандидатуры помимо Паслера выдвинули депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — за правду»), журналист Динамудин Садихов («Гражданская инициатива») и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
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