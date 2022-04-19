Глава челябинского поселка уволится из-за спецоперации на Украине

Владимир Горев предпочел чиновничий кабинет военно-патриотической работе (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Тимирязевского сельского поселения (Челябинская область) Владимир Горев объявил о своей досрочной отставке. С мая он намерен посвятить себя военно-патриотической работе и подготовке молодежи к армейской службе, в том числе в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Об этом чиновник сообщил в опубликованном обращении.

«В связи со специальной операцией, проводимой нашими войсками и спецподразделениями на Украине, многие понимают, что проводящиеся занятия в МУ «СВПК «Стронг» им. лейтенанта СОБР Катана очень важны в данное время. Полученные умения, знания и навыки позволяют молодому поколению не быть «пушечным мясом» и грамотно выполнять поставленную боевую задачу. Если наши занятия спасут хоть одного сына, брата или мужа, то это дорогого стоит», — говорится в заявлении Горева, опубликованном в telegram-канале газеты Чебаркульского района «Южноуралец».

В тексте обращения Горев благодарит жителей Тимирязевского, на благо которых он работал 12 лет, и главу района Владимира Пупырева «за поддержку, помощь и правильную расстановку приоритетов». Также он ссылается на новый закон о публичной власти, который — пусть и в неопределенной перспективе — предусматривает постепенное укрупнение муниципалитетов и, соответственно, ликвидацию его должности.

В администрации Тимирязевского не ответили на звонок корреспондента URA.RU. По словам источника агентства в правительстве Челябинской области, подписанное Горевым заявление поступило 20 апреля в местный совет депутатов. В администрации района, в свою очередь, сообщили URA.RU, что процедура увольнения чиновника пока не запущена.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, имеющей целью защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистических формирования, началась 24 февраля. На сегодня главные бои — в том числе освобождение города Мариуполя — идут на территории Луганской и Донецкой народных республик. Военные России и ДНР предложили закрепившимся в промзоне металлургического завода «Азовсталь» националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.

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