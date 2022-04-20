Путин заявил, что не верит в отмену санкций против России

20 апреля 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин уверен, что санкции не отменят Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин заявил, что не верит в то, что западные страны когда-нибудь откажутся от антироссийских санкций. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития отечественного металлургического комплекса. «Нет оснований полагать, что поведение наших партнеров [введение антироссийских санкций странами Запада] принципиально изменится. И мы должны иметь это в виду», — приводятся слова Путина на сайте Кремля. Он призвал развивать металлургию в стране. По его словам, необходимо внести изменения в структуру производства и поставок металлургической продукции. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ограничения направлены не против конкретных представителей власти, а бьют по всем гражданам, и Россию пытаются просто «отменить», напоминает «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не верит в то, что западные страны когда-нибудь откажутся от антироссийских санкций. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития отечественного металлургического комплекса. «Нет оснований полагать, что поведение наших партнеров [введение антироссийских санкций странами Запада] принципиально изменится. И мы должны иметь это в виду», — приводятся слова Путина на сайте Кремля. Он призвал развивать металлургию в стране. По его словам, необходимо внести изменения в структуру производства и поставок металлургической продукции. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ограничения направлены не против конкретных представителей власти, а бьют по всем гражданам, и Россию пытаются просто «отменить», напоминает «Национальная служба новостей».