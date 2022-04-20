В ЯНАО мэрия заставит приставов взыскать деньги с фирмы-должника

Компания ООО ПФ «Строй-Сервис» должна мэрии Нового Уренгоя почти миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) намерена через суд заставить приставов взыскать задолженности с компании ООО ПФ «Строй-Сервис». Как сообщается на сайте арбитражного суда, ведомство не выполнило комплекс мероприятий по взысканию денег.

«Судья Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа Кустов А.В., ознакомившись с заявлением департамента имущественных и жилищных отношений администрации города Новый Уренгой о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по городу Новый Уренгой Управления Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО Анчугиной Елены Руслановны», — говорится в тексте судебного определения.

Департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Новый Уренгой просит суд обязать ФССП по ЯНАО возобновить четыре исполнительных производства в отношении ООО ПФ «Строй-Сервис». Ранее компания проиграла суды администрации по факту неосновательного обогащения за пользование земельным участком, расположенным в Западной промзоне. Общая сумма долга ООО ПФ «Строй-Сервис» перед мэрией составляет почти миллион рублей.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Новый Уренгой, в ФССП по ЯНАО, а также в ООО ПФ «Строй-Сервис». На момент публикации ответа не поступило.