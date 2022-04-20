20 апреля 2022

Власти спросят у пермяков, довольны ли они медициной

© Служба новостей «URA.RU»
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МСЧ
Опрос будет проводиться в 53 медицинских учреждениях Фото:

Жителей Пермского края спросят о том, довольны ли они качеством бесплатной медицинской помощи. Министерство края разместило запрос цен на проведение услуги по проведению опроса. Информация указана на сайте «ЕИС Закупки».

«Наименование услуги: оказание услуги по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания […] гражданам медицинской помощи на территории Пермского края», — говорится в техзадании. На основе опроса минздрав намерен получить данные об удовлетворенности населения качеством оказания медуслуг, выявить недостатки в работе медицинских организаций и сформировать предложения по повышению качества их деятельности.

Уточняется, что «опрос получателей услуг проводится непосредственно в организации методом личного интервью». Интервьюеров направят в 53 медучреждения. Какие именно — решит общественный совет по проведению независимой оценки качества, сказано в техзадании.

Ранее в минздраве заявляли о десятках тысяч обращений от жителей, касающихся вопросов, связанных с медициной. В большинстве своем они были связаны с качеством оказания медицинских услуг. О проблемах в отрасли заявлял и губернатор края Дмитрий Махонин. По его словам, к ним привели реформы, которые проводились в предыдущие годы.

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Жителей Пермского края спросят о том, довольны ли они качеством бесплатной медицинской помощи. Министерство края разместило запрос цен на проведение услуги по проведению опроса. Информация указана на сайте «ЕИС Закупки». «Наименование услуги: оказание услуги по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания […] гражданам медицинской помощи на территории Пермского края», — говорится в техзадании. На основе опроса минздрав намерен получить данные об удовлетворенности населения качеством оказания медуслуг, выявить недостатки в работе медицинских организаций и сформировать предложения по повышению качества их деятельности. Уточняется, что «опрос получателей услуг проводится непосредственно в организации методом личного интервью». Интервьюеров направят в 53 медучреждения. Какие именно — решит общественный совет по проведению независимой оценки качества, сказано в техзадании. Ранее в минздраве заявляли о десятках тысяч обращений от жителей, касающихся вопросов, связанных с медициной. В большинстве своем они были связаны с качеством оказания медицинских услуг. О проблемах в отрасли заявлял и губернатор края Дмитрий Махонин. По его словам, к ним привели реформы, которые проводились в предыдущие годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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