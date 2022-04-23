ДНР: националисты сорвали эвакуацию мариупольцев минометами

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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Украинские националисты помешали эвакуации мирных граждан из Мариуполя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты сорвали эвакуацию мирных граждан из Мариуполя, обстреляв их из минометов. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня по просьбе вице-премьера Украины И. Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из Мариуполя гражданского населения. Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода „Азовсталь“ огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан», — передает слова Басурина telegram-канал Народной милиции ДНР.

Благодаря действиям российских военных, мирных граждан удалось увести из-под обстрела, жертв среди них нет. Один российский военнослужащий получил ранение.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод.

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Украинские националисты сорвали эвакуацию мирных граждан из Мариуполя, обстреляв их из минометов. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Сегодня по просьбе вице-премьера Украины И. Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из Мариуполя гражданского населения. Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода „Азовсталь“ огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан», — передает слова Басурина telegram-канал Народной милиции ДНР. Благодаря действиям российских военных, мирных граждан удалось увести из-под обстрела, жертв среди них нет. Один российский военнослужащий получил ранение. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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