ДНР: националисты сорвали эвакуацию мариупольцев минометами

Украинские националисты сорвали эвакуацию мирных граждан из Мариуполя, обстреляв их из минометов. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Сегодня по просьбе вице-премьера Украины И. Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из Мариуполя гражданского населения. Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода „Азовсталь“ огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан», — передает слова Басурина telegram-канал Народной милиции ДНР.
Благодаря действиям российских военных, мирных граждан удалось увести из-под обстрела, жертв среди них нет. Один российский военнослужащий получил ранение.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод.
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