В ХМАО доставили Благодатный огонь

Благодатный огонь привезли в Ханты-Мансийск и Сургут. Об этом сообщает пресс-служба югорской епархии.
«23 апреля, в Великую субботу делегация Фонда Андрея Первозванного привезла из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного. 24 апреля состоится встреча благодатного огня в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении епархии.
Огонь доставят в собор, где его встретят духовенство городских приходов и верующие. Они зажгут свои лампады и передадут огонь в храмы города.
Благодатный огонь — это свет, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Ранее Благодатный огонь привезли в Екатеринбург.
Благодатный огонь привезли в Ханты-Мансийск и Сургут. Об этом сообщает пресс-служба югорской епархии. «23 апреля, в Великую субботу делегация Фонда Андрея Первозванного привезла из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного. 24 апреля состоится встреча благодатного огня в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении епархии. Огонь доставят в собор, где его встретят духовенство городских приходов и верующие. Они зажгут свои лампады и передадут огонь в храмы города. Благодатный огонь — это свет, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Ранее Благодатный огонь привезли в Екатеринбург.