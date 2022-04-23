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В ХМАО доставили Благодатный огонь

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Православная Пасха. Екатеринбург, пасха, прихожане, служба, религия, православие
Встреча Благодатного огня пройдет в кафедральном соборе Ханты-Мансийска Фото:

Благодатный огонь привезли в Ханты-Мансийск и Сургут. Об этом сообщает пресс-служба югорской епархии.

«23 апреля, в Великую субботу делегация Фонда Андрея Первозванного привезла из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного. 24 апреля состоится встреча благодатного огня в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении епархии.

Огонь доставят в собор, где его встретят духовенство городских приходов и верующие. Они зажгут свои лампады и передадут огонь в храмы города.

Благодатный огонь — это свет, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Ранее Благодатный огонь привезли в Екатеринбург.

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Благодатный огонь привезли в Ханты-Мансийск и Сургут. Об этом сообщает пресс-служба югорской епархии. «23 апреля, в Великую субботу делегация Фонда Андрея Первозванного привезла из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного. 24 апреля состоится встреча благодатного огня в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении епархии. Огонь доставят в собор, где его встретят духовенство городских приходов и верующие. Они зажгут свои лампады и передадут огонь в храмы города. Благодатный огонь — это свет, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Ранее Благодатный огонь привезли в Екатеринбург.
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