Свердловский спецназовец погиб в бою под Херсоном. Фото

25 апреля 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Солдат погиб, зачищая херсонскую школу от нацистов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Алапаевского района (Свердловская область) Антон Зубов, служивший в отряде спецназа в Челябинске, погиб во время спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал начальник управления молодежной политики Алапаевска Сергей Фрейдин. «Наш земляк Антон Зубов погиб во время штурма школы населенного пункта в Херсонской области, где засели нацисты. Ему было 33 года. Администрация района помогла с похоронами военного. Проститься с Антоном собрались все жители села Кировское», — рассказал Сергей Фрейдин. Антон Зубов родился и вырос в Алапаевском районе. Окончил техникум, был призван в армию, службу проходил в городе Озерск Челябинской области. После окончания сержантской школы перешел в 23-й отряд специального назначения «Оберег» из Челябинска. В 2009 году Зубов заключил контракт и дважды принимал участие в военной кампании в Чечне. Похоронили ефрейтора в родном поселке, где живут его родители. У погибшего остались жена и 4-летний сын. Посмертно контрактник награжден орденом Мужества. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны, ранее российские военнослужащие обнаружили в школе в Херсоне штаб подразделения территориальной обороны. Школа и ее подвалы были забиты ящиками с боеприпасами, оружием и военным снаряжением. Российские солдаты зачистили здание от взрывоопасных предметов, вывезли оружие и передали школу администрации. Фото: соцсети Фото: соцсети Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Уроженец Алапаевского района (Свердловская область) Антон Зубов, служивший в отряде спецназа в Челябинске, погиб во время спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал начальник управления молодежной политики Алапаевска Сергей Фрейдин. «Наш земляк Антон Зубов погиб во время штурма школы населенного пункта в Херсонской области, где засели нацисты. Ему было 33 года. Администрация района помогла с похоронами военного. Проститься с Антоном собрались все жители села Кировское», — рассказал Сергей Фрейдин. Антон Зубов родился и вырос в Алапаевском районе. Окончил техникум, был призван в армию, службу проходил в городе Озерск Челябинской области. После окончания сержантской школы перешел в 23-й отряд специального назначения «Оберег» из Челябинска. В 2009 году Зубов заключил контракт и дважды принимал участие в военной кампании в Чечне. Похоронили ефрейтора в родном поселке, где живут его родители. У погибшего остались жена и 4-летний сын. Посмертно контрактник награжден орденом Мужества. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны, ранее российские военнослужащие обнаружили в школе в Херсоне штаб подразделения территориальной обороны. Школа и ее подвалы были забиты ящиками с боеприпасами, оружием и военным снаряжением. Российские солдаты зачистили здание от взрывоопасных предметов, вывезли оружие и передали школу администрации.