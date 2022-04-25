Уроженец Алапаевского района (Свердловская область) Антон Зубов, служивший в отряде спецназа в Челябинске, погиб во время спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал начальник управления молодежной политики Алапаевска Сергей Фрейдин.
«Наш земляк Антон Зубов погиб во время штурма школы населенного пункта в Херсонской области, где засели нацисты. Ему было 33 года. Администрация района помогла с похоронами военного. Проститься с Антоном собрались все жители села Кировское», — рассказал Сергей Фрейдин.
Антон Зубов родился и вырос в Алапаевском районе. Окончил техникум, был призван в армию, службу проходил в городе Озерск Челябинской области. После окончания сержантской школы перешел в 23-й отряд специального назначения «Оберег» из Челябинска. В 2009 году Зубов заключил контракт и дважды принимал участие в военной кампании в Чечне.
Похоронили ефрейтора в родном поселке, где живут его родители. У погибшего остались жена и 4-летний сын. Посмертно контрактник награжден орденом Мужества.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны, ранее российские военнослужащие обнаружили в школе в Херсоне штаб подразделения территориальной обороны. Школа и ее подвалы были забиты ящиками с боеприпасами, оружием и военным снаряжением. Российские солдаты зачистили здание от взрывоопасных предметов, вывезли оружие и передали школу администрации.
Уроженец Алапаевского района (Свердловская область) Антон Зубов, служивший в отряде спецназа в Челябинске, погиб во время спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал начальник управления молодежной политики Алапаевска Сергей Фрейдин. «Наш земляк Антон Зубов погиб во время штурма школы населенного пункта в Херсонской области, где засели нацисты. Ему было 33 года. Администрация района помогла с похоронами военного. Проститься с Антоном собрались все жители села Кировское», — рассказал Сергей Фрейдин. Антон Зубов родился и вырос в Алапаевском районе. Окончил техникум, был призван в армию, службу проходил в городе Озерск Челябинской области. После окончания сержантской школы перешел в 23-й отряд специального назначения «Оберег» из Челябинска. В 2009 году Зубов заключил контракт и дважды принимал участие в военной кампании в Чечне. Похоронили ефрейтора в родном поселке, где живут его родители. У погибшего остались жена и 4-летний сын. Посмертно контрактник награжден орденом Мужества. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны, ранее российские военнослужащие обнаружили в школе в Херсоне штаб подразделения территориальной обороны. Школа и ее подвалы были забиты ящиками с боеприпасами, оружием и военным снаряжением. Российские солдаты зачистили здание от взрывоопасных предметов, вывезли оружие и передали школу администрации.