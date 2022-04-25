МЧС по Свердловской области проверит отравление детей в лагере

ГУ МЧС по Свердловской области проверяет информацию об отравлении участников сборов «Школа безопасности» Фото: Сергей Дианов © URA.RU

Сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской области проводят проверку по факту отравления участников учебно-тренировочных сборов «Школа безопасности». Мероприятие проводилось на базе оздоровительного лагеря «Дружба» с 22 по 25 апреля. Об этом МЧС по Свердловской области сообщило в своем telegram-канале.

«Днем 26 апреля в ряде СМИ Свердловской области была опубликована информация об отравлении участников сборов „Школа безопасности“, проходивших в лагере „Дружба“. В настоящее время специалистами Главного управления МЧС России по Свердловской производится проверка», — говорится в заявлении представителей ведомства.

В МЧС сообщают, что на данный момент специалисты узнают у руководителей учебных групп соборов о самочувствии участников. Также представители ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что на сборах круглосуточно дежурил медицинский работник и проводил ежедневные осмотры участников. При этом во время выездного мероприятия никаких жалоб от детей не поступало.

Ранее портал 66.ru сообщил, что участники областных учебно-тренировочных сборов «Школа безопасности» пожаловали на плохое самочувствие. Симптомы в виде тошноты, рвоты и головокружения застали их еще во время поездки. Организатором мероприятия выступало Главное управление МЧС по Свердловской области.