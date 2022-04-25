МЧС по Свердловской области проверит отравление детей в лагере

Сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской области проводят проверку по факту отравления участников учебно-тренировочных сборов «Школа безопасности». Мероприятие проводилось на базе оздоровительного лагеря «Дружба» с 22 по 25 апреля. Об этом МЧС по Свердловской области сообщило в своем telegram-канале.
«Днем 26 апреля в ряде СМИ Свердловской области была опубликована информация об отравлении участников сборов „Школа безопасности“, проходивших в лагере „Дружба“. В настоящее время специалистами Главного управления МЧС России по Свердловской производится проверка», — говорится в заявлении представителей ведомства.
В МЧС сообщают, что на данный момент специалисты узнают у руководителей учебных групп соборов о самочувствии участников. Также представители ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что на сборах круглосуточно дежурил медицинский работник и проводил ежедневные осмотры участников. При этом во время выездного мероприятия никаких жалоб от детей не поступало.
Ранее портал 66.ru сообщил, что участники областных учебно-тренировочных сборов «Школа безопасности» пожаловали на плохое самочувствие. Симптомы в виде тошноты, рвоты и головокружения застали их еще во время поездки. Организатором мероприятия выступало Главное управление МЧС по Свердловской области.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской области проводят проверку по факту отравления участников учебно-тренировочных сборов «Школа безопасности». Мероприятие проводилось на базе оздоровительного лагеря «Дружба» с 22 по 25 апреля. Об этом МЧС по Свердловской области сообщило в своем telegram-канале. «Днем 26 апреля в ряде СМИ Свердловской области была опубликована информация об отравлении участников сборов „Школа безопасности“, проходивших в лагере „Дружба“. В настоящее время специалистами Главного управления МЧС России по Свердловской производится проверка», — говорится в заявлении представителей ведомства. В МЧС сообщают, что на данный момент специалисты узнают у руководителей учебных групп соборов о самочувствии участников. Также представители ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что на сборах круглосуточно дежурил медицинский работник и проводил ежедневные осмотры участников. При этом во время выездного мероприятия никаких жалоб от детей не поступало. Ранее портал 66.ru сообщил, что участники областных учебно-тренировочных сборов «Школа безопасности» пожаловали на плохое самочувствие. Симптомы в виде тошноты, рвоты и головокружения застали их еще во время поездки. Организатором мероприятия выступало Главное управление МЧС по Свердловской области.