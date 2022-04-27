Финский застройщик, уходя из Екатеринбурга, спровоцировал скандал

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Стройплощадка Деревни Универсиады- 2023 . Екатеринбург, кран, строительные леса, стройка, универсиада2023
Застройщик не согласился, что у бизнес-партнера в совместной управляющей компании сменилось контролирующее лицо Фото:

Российская девелоперская компания «Брусника» через суд пытается исключить организацию Living Services Russia Oy (входит в финский концерн YIT) из состава участников ООО «Юит Брусника Сервис». Соответствующий иск поступил в Арбитражном суд Свердловской области. Организациям принадлежит по 50 процентов компании.

«Нам известно о данном иске. Мы считаем, что для поданного иска нет каких-либо оснований», — прокомментировали 66.RU ситуацию в YIT.

В «Бруснике» отметили, что компания надеется на скорейшее урегулирование конфликтной ситуации. «Иск обусловлен намерением разделить бизнес в рамках норм, предусмотренных корпоративным договором. Договор запрещает менять контролирующее лицо участника совместного предприятия без согласия второй стороны. Мы ориентируемся на подписание мирового соглашения», — отметили в пресс-службе застройщика.

В 2019 года «Брусника» и финская строительная компания Living Services Russia Oy зарегистрировали совместное предприятие. «Юит Брусника Сервис» является учредителем восьми управляющих компаний, которые функционируют в различных городах России. В марте 2022 YIT сообщил о приостановке деятельности на территории РФ. Финский концерн прекращает импорт лесоматериалов из России.

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Российская девелоперская компания «Брусника» через суд пытается исключить организацию Living Services Russia Oy (входит в финский концерн YIT) из состава участников ООО «Юит Брусника Сервис». Соответствующий иск поступил в Арбитражном суд Свердловской области. Организациям принадлежит по 50 процентов компании. «Нам известно о данном иске. Мы считаем, что для поданного иска нет каких-либо оснований», — прокомментировали 66.RU ситуацию в YIT. В «Бруснике» отметили, что компания надеется на скорейшее урегулирование конфликтной ситуации. «Иск обусловлен намерением разделить бизнес в рамках норм, предусмотренных корпоративным договором. Договор запрещает менять контролирующее лицо участника совместного предприятия без согласия второй стороны. Мы ориентируемся на подписание мирового соглашения», — отметили в пресс-службе застройщика. В 2019 года «Брусника» и финская строительная компания Living Services Russia Oy зарегистрировали совместное предприятие. «Юит Брусника Сервис» является учредителем восьми управляющих компаний, которые функционируют в различных городах России. В марте 2022 YIT сообщил о приостановке деятельности на территории РФ. Финский концерн прекращает импорт лесоматериалов из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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