В Екатеринбурге 11 июня в 14.00 состоится первая литературная велосипедная экскурсия по местам, которые связаны с известными писателями-гостями города. Об этом URA.RU рассказала организатор экскурсии, научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XX века» Елизавета Коптелова.
«Старт будет проходить от Литературного квартала и дальше небольшой группой до 10 человек на велосипедах будем ехать до Харитоновского парка. <…> То есть это будет такая литературная прогулка с рассказами о самых интересных и известных авторах, которые приезжали в Екатеринбург», — рассказала организатор мероприятия.
Сотрудница музея «Литературная жизнь Урала XX века» подчеркивает, что подобная литературная экскурсия станет первой в своем роде в Екатеринбурге. «Мы еще не запускали [подобную экскурсию], но попробуем пока с одной группой. С помощью велосипеда мы сможем объединить удаленные точки на экскурсии», — рассказала Коптелова. Если будет большой спрос, то группу поделят на две и более группы и проведут для каждой отдельно.
По времени экскурсия займет примерно два с половиной часа, протяженность маршрута составит около 10 км. В одну группу могут быть включено от восьми до десяти человек.
В Екатеринбурге 11 июня в 14.00 состоится первая литературная велосипедная экскурсия по местам, которые связаны с известными писателями-гостями города. Об этом URA.RU рассказала организатор экскурсии, научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XX века» Елизавета Коптелова. «Старт будет проходить от Литературного квартала и дальше небольшой группой до 10 человек на велосипедах будем ехать до Харитоновского парка. <…> То есть это будет такая литературная прогулка с рассказами о самых интересных и известных авторах, которые приезжали в Екатеринбург», — рассказала организатор мероприятия. Сотрудница музея «Литературная жизнь Урала XX века» подчеркивает, что подобная литературная экскурсия станет первой в своем роде в Екатеринбурге. «Мы еще не запускали [подобную экскурсию], но попробуем пока с одной группой. С помощью велосипеда мы сможем объединить удаленные точки на экскурсии», — рассказала Коптелова. Если будет большой спрос, то группу поделят на две и более группы и проведут для каждой отдельно. По времени экскурсия займет примерно два с половиной часа, протяженность маршрута составит около 10 км. В одну группу могут быть включено от восьми до десяти человек.