03 мая 2022

В Екатеринбурге появится первая литературная велоэкскурсия. Карта

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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, храм на крови, школьник, велосипедист, летние каникулы, велосипед, bmx
Велоэкскурсия в 10 км будет посвящена местам, которые связаны с известными писателями, побывавшими на Урале Фото:

В Екатеринбурге 11 июня в 14.00 состоится первая литературная велосипедная экскурсия по местам, которые связаны с известными писателями-гостями города. Об этом URA.RU рассказала организатор экскурсии, научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XX века» Елизавета Коптелова.

«Старт будет проходить от Литературного квартала и дальше небольшой группой до 10 человек на велосипедах будем ехать до Харитоновского парка. <…> То есть это будет такая литературная прогулка с рассказами о самых интересных и известных авторах, которые приезжали в Екатеринбург», — рассказала организатор мероприятия.

Сотрудница музея «Литературная жизнь Урала XX века» подчеркивает, что подобная литературная экскурсия станет первой в своем роде в Екатеринбурге. «Мы еще не запускали [подобную экскурсию], но попробуем пока с одной группой. С помощью велосипеда мы сможем объединить удаленные точки на экскурсии», — рассказала Коптелова. Если будет большой спрос, то группу поделят на две и более группы и проведут для каждой отдельно.

По времени экскурсия займет примерно два с половиной часа, протяженность маршрута составит около 10 км. В одну группу могут быть включено от восьми до десяти человек.

Маршрут займет примерно 10 км и 2,5 часа времени
Фото:

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В Екатеринбурге 11 июня в 14.00 состоится первая литературная велосипедная экскурсия по местам, которые связаны с известными писателями-гостями города. Об этом URA.RU рассказала организатор экскурсии, научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XX века» Елизавета Коптелова. «Старт будет проходить от Литературного квартала и дальше небольшой группой до 10 человек на велосипедах будем ехать до Харитоновского парка. <…> То есть это будет такая литературная прогулка с рассказами о самых интересных и известных авторах, которые приезжали в Екатеринбург», — рассказала организатор мероприятия. Сотрудница музея «Литературная жизнь Урала XX века» подчеркивает, что подобная литературная экскурсия станет первой в своем роде в Екатеринбурге. «Мы еще не запускали [подобную экскурсию], но попробуем пока с одной группой. С помощью велосипеда мы сможем объединить удаленные точки на экскурсии», — рассказала Коптелова. Если будет большой спрос, то группу поделят на две и более группы и проведут для каждой отдельно. По времени экскурсия займет примерно два с половиной часа, протяженность маршрута составит около 10 км. В одну группу могут быть включено от восьми до десяти человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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