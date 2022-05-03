В Екатеринбурге появится первая литературная велоэкскурсия. Карта

04 мая 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Велоэкскурсия в 10 км будет посвящена местам, которые связаны с известными писателями, побывавшими на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 11 июня в 14.00 состоится первая литературная велосипедная экскурсия по местам, которые связаны с известными писателями-гостями города. Об этом URA.RU рассказала организатор экскурсии, научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XX века» Елизавета Коптелова. «Старт будет проходить от Литературного квартала и дальше небольшой группой до 10 человек на велосипедах будем ехать до Харитоновского парка. <…> То есть это будет такая литературная прогулка с рассказами о самых интересных и известных авторах, которые приезжали в Екатеринбург», — рассказала организатор мероприятия. Сотрудница музея «Литературная жизнь Урала XX века» подчеркивает, что подобная литературная экскурсия станет первой в своем роде в Екатеринбурге. «Мы еще не запускали [подобную экскурсию], но попробуем пока с одной группой. С помощью велосипеда мы сможем объединить удаленные точки на экскурсии», — рассказала Коптелова. Если будет большой спрос, то группу поделят на две и более группы и проведут для каждой отдельно. По времени экскурсия займет примерно два с половиной часа, протяженность маршрута составит около 10 км. В одну группу могут быть включено от восьми до десяти человек. Маршрут займет примерно 10 км и 2,5 часа времени Фото: URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге 11 июня в 14.00 состоится первая литературная велосипедная экскурсия по местам, которые связаны с известными писателями-гостями города. Об этом URA.RU рассказала организатор экскурсии, научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XX века» Елизавета Коптелова. «Старт будет проходить от Литературного квартала и дальше небольшой группой до 10 человек на велосипедах будем ехать до Харитоновского парка. <…> То есть это будет такая литературная прогулка с рассказами о самых интересных и известных авторах, которые приезжали в Екатеринбург», — рассказала организатор мероприятия. Сотрудница музея «Литературная жизнь Урала XX века» подчеркивает, что подобная литературная экскурсия станет первой в своем роде в Екатеринбурге. «Мы еще не запускали [подобную экскурсию], но попробуем пока с одной группой. С помощью велосипеда мы сможем объединить удаленные точки на экскурсии», — рассказала Коптелова. Если будет большой спрос, то группу поделят на две и более группы и проведут для каждой отдельно. По времени экскурсия займет примерно два с половиной часа, протяженность маршрута составит около 10 км. В одну группу могут быть включено от восьми до десяти человек.