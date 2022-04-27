Ресурсоснабжающие компании Перми обратились к Махонину

Организации просят не штрафовать за рисунки и надписи Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермские ресурсоснабжающие компании обратились к губернатору региона Дмитрию Махонину, а также главе Перми Алексею Демкину и председателю регионального Заксобрания Валерию Сухих. Предприниматели просят не штрафовать за несвоевременное устранение ненормативных рисунков и надписей с объектов предприятий, сообщает РБК по Пермскому краю, со ссылкой на документ с обращением.

«С 2021 года администрации районов Перми активно штрафуют владельцев сетевых объектов за несвоевременное принятие мер по очистке стен сооружений от ненормативных надписей, рисунков и изображений. Указанные нарушения происходят не по вине сетевых и ресурсоснабжающих организаций, обращения в правоохранительные органы должных результатов не приносят», — написано в обращении.

Коллективное обращение сетевики подали в связи с большими затратами на устранение рисунков и надписей. Они указали, что лакокрасочные материалы значительно выросли в цене. В нынешней экономической ситуации затраты предприятия выросли, поэтому они просят не штрафовать.

В администрации Перми пояснили, что штрафами занимается городская административно-техническая инспекция. На данный момент штрафы за ненадлежащую очистку ненормативных надписей сохраняются. «Владельцам сетевых объектов необходимо содержать свое хозяйство в надлежащем состоянии», — отметили в Мэрии.