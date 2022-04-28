Пермские деревья украсят другую страну

Более миллиона семян сосен Пермский край отправил в Беларусь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В апреле Пермский край отправил в Беларусь почти 1,3 млн семян сосны. Семена предназначаются для воплощения экоинициативы по озеленению Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Сотрудники управления провели отбор проб семян. По результатам лабораторного анализа, карантинных вредных организмов в семенах не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.

На семена сосны обыкновенной оформили акты, дающие право на их использование. Они отправились в республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр в Беларуси.

Ранее URA.RU рассказывало, что не все семена и деревья вывозят из края законно. Хвойные деревья тайно выкапывают вместе с корнями и увозят на запад.