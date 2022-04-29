В Перми ждут визита главного неонатолога Минздрава России

Главный неонатолог Минздрава приедет развивать Пермский перинатальный центр Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Главный неонатолог Минздрава России, профессор из Санкт-Петербурга Дмитрий Иванов посетит четвертого мая Пермский край. Визит состоится по поручению министра, сообщает сайт Педиатрического университета, который возглавляет Иванов.

«Главный неонатолог Министерства здравоохранения России, профессор Дмитрий Иванов 4 мая 2022 года посетит Пермский край. Регион станет первым в числе субъектов Федерации, которые <…> в течение мая предстоит объехать команде экспертов Педиатрического университета», — сообщает пресс-служба вуза. Сам специалист упомянул о необходимости развития пермского перинатального центра.

«Время не стоит на месте, принося новые вызовы, и есть моменты которые требуют выработки совместных решений, прежде всего, по сдерживанию детской смертности, развитию Перинатального центра и больниц региона, выявлению проблем здоровья на ранней стадии», — рассказал Иванов о целях визита. Насколько известно, профессор обсудит вопросы повышения эффективности сотрудничества с Пермским медуниверситетом в создании новых форм лечения проблемных пациенток с патологиями.

Ранее URA.RU сообщало, что перинатальный центр Пермской краевой больницы получил новое оборудование. Это произошло после того, как премьер-министр Мишустин узнал о проблемах медицинского учреждения.