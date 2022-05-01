01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Добровольцы из ХМАО отправились в Мариуполь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, гуманитарка, волонтеры мы вместе, дом добровольцев свердловской области, российский красный крест, помощь беженцам
Из ХМАО 25 человек отправились в район Мариуполя Фото:
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Из ХМАО в пункт временного размещения в районе Мариуполя отправились 25 добровольцев. Об этом URA.RU рассказала куратор «Гуманитарного добровольческого корпуса» в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева.

«От нас в лагерь, который организовал гуманитарный корпус, уехали 25 человек. Сейчас они сменяют тех, кто уже находится там и остаются на две недели для помощи беженцам, после чего их также сменят», — сказала Тимофеева.

Тимофеева добавила, что в лагере добровольцы оказывают медицинскую помощь, готовят еду, раздают гуманитарку, проводят игровые мероприятия для детей. В официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально» указано, что принять участие в гуманитарной миссии изъявили желание более 140 человек.

Ранее URA.RU писало, что о начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.

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Из ХМАО в пункт временного размещения в районе Мариуполя отправились 25 добровольцев. Об этом URA.RU рассказала куратор «Гуманитарного добровольческого корпуса» в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева. «От нас в лагерь, который организовал гуманитарный корпус, уехали 25 человек. Сейчас они сменяют тех, кто уже находится там и остаются на две недели для помощи беженцам, после чего их также сменят», — сказала Тимофеева. Тимофеева добавила, что в лагере добровольцы оказывают медицинскую помощь, готовят еду, раздают гуманитарку, проводят игровые мероприятия для детей. В официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально» указано, что принять участие в гуманитарной миссии изъявили желание более 140 человек. Ранее URA.RU писало, что о начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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