Добровольцы из ХМАО отправились в Мариуполь

02 мая 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Из ХМАО 25 человек отправились в район Мариуполя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из ХМАО в пункт временного размещения в районе Мариуполя отправились 25 добровольцев. Об этом URA.RU рассказала куратор «Гуманитарного добровольческого корпуса» в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева. «От нас в лагерь, который организовал гуманитарный корпус, уехали 25 человек. Сейчас они сменяют тех, кто уже находится там и остаются на две недели для помощи беженцам, после чего их также сменят», — сказала Тимофеева. Тимофеева добавила, что в лагере добровольцы оказывают медицинскую помощь, готовят еду, раздают гуманитарку, проводят игровые мероприятия для детей. В официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально» указано, что принять участие в гуманитарной миссии изъявили желание более 140 человек. Ранее URA.RU писало, что о начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Из ХМАО в пункт временного размещения в районе Мариуполя отправились 25 добровольцев. Об этом URA.RU рассказала куратор «Гуманитарного добровольческого корпуса» в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева. «От нас в лагерь, который организовал гуманитарный корпус, уехали 25 человек. Сейчас они сменяют тех, кто уже находится там и остаются на две недели для помощи беженцам, после чего их также сменят», — сказала Тимофеева. Тимофеева добавила, что в лагере добровольцы оказывают медицинскую помощь, готовят еду, раздают гуманитарку, проводят игровые мероприятия для детей. В официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально» указано, что принять участие в гуманитарной миссии изъявили желание более 140 человек. Ранее URA.RU писало, что о начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.