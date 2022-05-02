Пожар в доме тушили 24 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажном доме в микрорайоне Эльмаш эвакуировали 58 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 21:13 (2 мая) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Таганская. Эвакуировано по лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы 58 человек, в том числе 9 детей», — сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел в девятиэтажном доме, в небольшой квартире в 25 квадратных метров. Возгорание тушили 24 спасателя на десяти специальных машинах.

Очевидцы опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как столб дыма поднимается от четвертого этажа здания.