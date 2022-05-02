02 мая 2022

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали десятки человек. Видео

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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Пожар в доме тушили 24 человека Фото:

В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажном доме в микрорайоне Эльмаш эвакуировали 58 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 21:13 (2 мая) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Таганская. Эвакуировано по лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы 58 человек, в том числе 9 детей», — сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел в девятиэтажном доме, в небольшой квартире в 25 квадратных метров. Возгорание тушили 24 спасателя на десяти специальных машинах.

Очевидцы опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как столб дыма поднимается от четвертого этажа здания.

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В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажном доме в микрорайоне Эльмаш эвакуировали 58 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 21:13 (2 мая) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Таганская. Эвакуировано по лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы 58 человек, в том числе 9 детей», — сообщили в пресс-службе. Пожар произошел в девятиэтажном доме, в небольшой квартире в 25 квадратных метров. Возгорание тушили 24 спасателя на десяти специальных машинах. Очевидцы опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как столб дыма поднимается от четвертого этажа здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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