Пермский контрактник награжден Орденом Мужества посмертно

Контрактника похоронят в Самарской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине во время специальной военной операции погиб контрактник из Пермского края Артем Порошин. Военнослужащий являлся уроженцем села Буб, но служил в Самарской области. Глава Сивинского муниципального округа Пермского края Юрий Кабанов на своей странице во «ВКонтакте» написал, что Порошин награжден Орденом Мужества посмертно.

«С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели на Украине нашего земляка из села Буб Артема Валерьевича Порошина — старшего сержанта, заместителя командира мотострелкового взвода. Артем служил по контракту, женат, отец двоих детей. Выражаю искреннее соболезнование родителям, супруге Артема, детям и всем родным и близким», — написал Кабанов. По словам мэра, военнослужащего похоронят в Самарской области, где он служил и проживал.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он заявил, что ее цель — денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение ЛНР и ДНР.