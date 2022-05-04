Пермский контрактник награжден Орденом Мужества посмертно

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Контрактника похоронят в Самарской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине во время специальной военной операции погиб контрактник из Пермского края Артем Порошин. Военнослужащий являлся уроженцем села Буб, но служил в Самарской области. Глава Сивинского муниципального округа Пермского края Юрий Кабанов на своей странице во «ВКонтакте» написал, что Порошин награжден Орденом Мужества посмертно.

«С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели на Украине нашего земляка из села Буб Артема Валерьевича Порошина — старшего сержанта, заместителя командира мотострелкового взвода. Артем служил по контракту, женат, отец двоих детей. Выражаю искреннее соболезнование родителям, супруге Артема, детям и всем родным и близким», — написал Кабанов. По словам мэра, военнослужащего похоронят в Самарской области, где он служил и проживал.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он заявил, что ее цель — денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение ЛНР и ДНР.

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На Украине во время специальной военной операции погиб контрактник из Пермского края Артем Порошин. Военнослужащий являлся уроженцем села Буб, но служил в Самарской области. Глава Сивинского муниципального округа Пермского края Юрий Кабанов на своей странице во «ВКонтакте» написал, что Порошин награжден Орденом Мужества посмертно. «С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели на Украине нашего земляка из села Буб Артема Валерьевича Порошина — старшего сержанта, заместителя командира мотострелкового взвода. Артем служил по контракту, женат, отец двоих детей. Выражаю искреннее соболезнование родителям, супруге Артема, детям и всем родным и близким», — написал Кабанов. По словам мэра, военнослужащего похоронят в Самарской области, где он служил и проживал. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он заявил, что ее цель — денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение ЛНР и ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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