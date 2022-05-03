Жители Тобольска считают, что на городских кладбищах плохо организована уборка территории Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Могилы на одном из кладбищ Тобольска завалило упавшими деревьями, которые никто не убирает. Об этом жители города заявили в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети ВКонтакте.

«Не знаем уже, куда обратиться, ну, или, хотя бы администрация города пускай начнет над этим работать. Для того чтобы начали убирать сухие деревья на городском кладбище. Каждый год одно и то же с порывами ветра. Много у кого так, а то и прям памятники рушат. Недавно на нашу оградку упало дерево, дважды. Ее поломало», — заявила в своей публикации Дана Урсу.

В комментариях к записи большинство пользователей согласились с автором записи. «В прошлом году упало дерево на оградку. Еще несколько оградок и памятники зацепило. Писала заявление, упавшее дерево распилили, а чурки остались валяться. Писала заявление, чтобы убрали кучу мусора около оградки — сдвига нет. Так и лежит», — отметила Алена Панкина. «В прошлом году огромный тополь упал на могилу, оградку всю помяло. Брат сам лично ездил и пилил это дерево. Отдали бы людям на дрова, они бы быстро пришли и спилили эти деревья. А то сами не следят, и другим не отдадут», — добавила Наталия Медведева.

В администрации Тобольска URA.RU сообщили, что работа по наведению порядка на городских погостах проводится в постоянном режиме. «Только за вчерашний день (поминовения усопших) вывезено 5 бункеров по 8 куб. метров с мусором. Сотрудниками подрядной организации распилено и убрано 9 сломанных деревьев. В целях соблюдения чистоты при уборке могил родственниками, на входах на Завальное и Алемасовское кладбища тоболякам вручаются пакеты для сбора мусора. На погостах установлены контейнерные баки», — пояснили там агентству.

По словам жителей Тобольска, на местных кладбищах деревья падают прямо на могилы Дана Урсу, соцсеть «ВКонтакте»

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