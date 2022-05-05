В Госдуме пообещали россиянам повысить пенсии автоматически 06 мая 2022 в 06:36 Размер текста - 17 + По мнению Светланы Бессараб, пенсии проиндексируют на 9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме», — заявила Светлана Бессараб в интервью «Москве 24». По ее словам, Пенсионный фонд России (ПФР) обладает достаточными цифровыми возможностями для того, что произвести индексацию без участия граждан. Также депутат подтвердила, что в Госдуме и Кабмине РФ обсуждают индексацию в размере 8-10%. «Предположительно, это будет 9%», — уточнила Бессараб. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил увеличить пенсии и зарплаты в стране. Российские власти рассматривают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 9%. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал провести пенсионную реформу в кризис. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме», — заявила Светлана Бессараб в интервью «Москве 24». По ее словам, Пенсионный фонд России (ПФР) обладает достаточными цифровыми возможностями для того, что произвести индексацию без участия граждан. Также депутат подтвердила, что в Госдуме и Кабмине РФ обсуждают индексацию в размере 8-10%. «Предположительно, это будет 9%», — уточнила Бессараб. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил увеличить пенсии и зарплаты в стране. Российские власти рассматривают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 9%. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал провести пенсионную реформу в кризис. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям