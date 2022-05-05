05 мая 2022

В Госдуме пообещали россиянам повысить пенсии автоматически

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Светланы Бессараб, пенсии проиндексируют на 9% Фото:

Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме», — заявила Светлана Бессараб в интервью «Москве 24». По ее словам, Пенсионный фонд России (ПФР) обладает достаточными цифровыми возможностями для того, что произвести индексацию без участия граждан.

Также депутат подтвердила, что в Госдуме и Кабмине РФ обсуждают индексацию в размере 8-10%. «Предположительно, это будет 9%», — уточнила Бессараб.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил увеличить пенсии и зарплаты в стране. Российские власти рассматривают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 9%. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал провести пенсионную реформу в кризис.

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Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме», — заявила Светлана Бессараб в интервью «Москве 24». По ее словам, Пенсионный фонд России (ПФР) обладает достаточными цифровыми возможностями для того, что произвести индексацию без участия граждан. Также депутат подтвердила, что в Госдуме и Кабмине РФ обсуждают индексацию в размере 8-10%. «Предположительно, это будет 9%», — уточнила Бессараб. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил увеличить пенсии и зарплаты в стране. Российские власти рассматривают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 9%. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал провести пенсионную реформу в кризис.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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