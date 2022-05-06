Биолог Глотов назвал главную ошибку в борьбе против коронавируса

07 мая 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

До появления SARS-CoV-2 у ученых был шанс исследовать другие коронавирусы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди совершат ошибку, если закончат изучение коронавируса после того, как он станет менее опасным для человечества. Об этом в беседе с URA.RU заявил завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов. «Сейчас все бросились изучать коронавирус. Но потом они скажут: „он ушел, а что мы тут изучаем, выделяем бюджеты, давайте перебросим на военную область“. Это, конечно, тоже неплохо, потому что она изучала бы какие-то биологические особенности вируса. Но эти знания не оставались бы в папочках, они бы были доступны для дальнейшего внедрения в здравоохранение», — сказал Олег Глотов. По словам биолога, до того, как появился SARS-CoV-2 у ученых был шанс изучить другие коронавирусы. «Человечество получило то, что в свое время надо было заняться глубоким научным изучением коронавируса и понимать, как работает рецепторный аппарат. Заранее уже была бы какая-то научная база, подготовленная с точки зрения понимания самого человека, его природы, его борьбы с вирусами и с точки зрения изучения вирусов. В свое время бросили изучать коронавирусы. Где-то что-то пошумело, что-то поизучали, потом стало интересно, мол он ушел», — отметил он. «Забрасывание приводит к тому, что мы потом с этим сталкиваемся заново. И ничего не изучено, ничего мы не знаем. Это в целом в мире. Это не только про Россию, другие государства. У всех все одно и тоже. Наука нужна только тогда, когда приперло», — уточнил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Люди совершат ошибку, если закончат изучение коронавируса после того, как он станет менее опасным для человечества. Об этом в беседе с URA.RU заявил завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов. «Сейчас все бросились изучать коронавирус. Но потом они скажут: „он ушел, а что мы тут изучаем, выделяем бюджеты, давайте перебросим на военную область“. Это, конечно, тоже неплохо, потому что она изучала бы какие-то биологические особенности вируса. Но эти знания не оставались бы в папочках, они бы были доступны для дальнейшего внедрения в здравоохранение», — сказал Олег Глотов. По словам биолога, до того, как появился SARS-CoV-2 у ученых был шанс изучить другие коронавирусы. «Человечество получило то, что в свое время надо было заняться глубоким научным изучением коронавируса и понимать, как работает рецепторный аппарат. Заранее уже была бы какая-то научная база, подготовленная с точки зрения понимания самого человека, его природы, его борьбы с вирусами и с точки зрения изучения вирусов. В свое время бросили изучать коронавирусы. Где-то что-то пошумело, что-то поизучали, потом стало интересно, мол он ушел», — отметил он. «Забрасывание приводит к тому, что мы потом с этим сталкиваемся заново. И ничего не изучено, ничего мы не знаем. Это в целом в мире. Это не только про Россию, другие государства. У всех все одно и тоже. Наука нужна только тогда, когда приперло», — уточнил собеседник агентства.