Пермская бизнесвумен разжилась миллионами на возврате НДС

В Перми женщина пойдет под суд за мошенничество с НДС на миллионы рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Директора одного из пермских предприятий по поставке машин, запчастей и оборудования будут судить за мошенничество в крупном размере, связанное с возвратом НДС. По версии обвинения, женщина сумела вернуть из бюджета 5,7 млн рублей в виде НДС по преступным схемам. О передаче дела в суд рассказали в Пермской краевой прокуратуре.

«Она обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном размере). В ходе следствия установлено, что с 2015 года по июль 2018 года, обвиняемая включала подконтрольные ей организации <…> в „цепочку“ хозяйственных правоотношений, связанных с куплей-продажей товаров, между действительными поставщиками и конечным получателем», — говорится на сайте ведомства. Возврат средств НДС принес обвиняемой 5,7 млн рублей.

При этом в сделках коммерсант завышала стоимость приобретаемых ее фирмой товаров, после чего подавала документы в налоговую Дзержинского района Перми на возврат НДС. Женщина во время следствия признала свою вину и возместила нанесенный государству ущерб.

Дело передали в районный суд. За мошенничество в крупном размере женщине может грозить лишение свободы до шести лет.

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