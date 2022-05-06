Пермская бизнесвумен разжилась миллионами на возврате НДС

Директора одного из пермских предприятий по поставке машин, запчастей и оборудования будут судить за мошенничество в крупном размере, связанное с возвратом НДС. По версии обвинения, женщина сумела вернуть из бюджета 5,7 млн рублей в виде НДС по преступным схемам. О передаче дела в суд рассказали в Пермской краевой прокуратуре.
«Она обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном размере). В ходе следствия установлено, что с 2015 года по июль 2018 года, обвиняемая включала подконтрольные ей организации <…> в „цепочку“ хозяйственных правоотношений, связанных с куплей-продажей товаров, между действительными поставщиками и конечным получателем», — говорится на сайте ведомства. Возврат средств НДС принес обвиняемой 5,7 млн рублей.
При этом в сделках коммерсант завышала стоимость приобретаемых ее фирмой товаров, после чего подавала документы в налоговую Дзержинского района Перми на возврат НДС. Женщина во время следствия признала свою вину и возместила нанесенный государству ущерб.
Дело передали в районный суд. За мошенничество в крупном размере женщине может грозить лишение свободы до шести лет.
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Директора одного из пермских предприятий по поставке машин, запчастей и оборудования будут судить за мошенничество в крупном размере, связанное с возвратом НДС. По версии обвинения, женщина сумела вернуть из бюджета 5,7 млн рублей в виде НДС по преступным схемам. О передаче дела в суд рассказали в Пермской краевой прокуратуре. «Она обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном размере). В ходе следствия установлено, что с 2015 года по июль 2018 года, обвиняемая включала подконтрольные ей организации <…> в „цепочку“ хозяйственных правоотношений, связанных с куплей-продажей товаров, между действительными поставщиками и конечным получателем», — говорится на сайте ведомства. Возврат средств НДС принес обвиняемой 5,7 млн рублей. При этом в сделках коммерсант завышала стоимость приобретаемых ее фирмой товаров, после чего подавала документы в налоговую Дзержинского района Перми на возврат НДС. Женщина во время следствия признала свою вину и возместила нанесенный государству ущерб. Дело передали в районный суд. За мошенничество в крупном размере женщине может грозить лишение свободы до шести лет. Ранее URA.RU сообщало о директоре, обманом выманившем у Минфина сотни тысяч рублей. Также бухгалтер пермского медунивера получала стипендии за несуществующих студентов.