06 мая 2022

Минобороны РФ: за сутки с «Азовстали» спасли 50 мирных жителей

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
За 6 мая с «Азовстали» эвакуировали 50 мирных жителей, среди которых 11 детей, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе операции по эвакуации мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе спасли 50 мирных жителей. Об этом сообщают в Министерстве обороны России.

«Проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате „Азовсталь“ гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей», — говорится в заявлении министерства, передает RT.

Уточняется, что спасенные гражданские были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Их доставят в избранные места временного размещения.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали». 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал, что на комбинате остаются порядка 150 мирных жителей. Националисты предлагают обменивать гражданских на провизию.

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В ходе операции по эвакуации мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе спасли 50 мирных жителей. Об этом сообщают в Министерстве обороны России. «Проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате „Азовсталь“ гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей», — говорится в заявлении министерства, передает RT. Уточняется, что спасенные гражданские были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Их доставят в избранные места временного размещения. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали». 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал, что на комбинате остаются порядка 150 мирных жителей. Националисты предлагают обменивать гражданских на провизию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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