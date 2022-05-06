Минобороны РФ: за сутки с «Азовстали» спасли 50 мирных жителей

07 мая 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

В ходе операции по эвакуации мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе спасли 50 мирных жителей. Об этом сообщают в Министерстве обороны России. «Проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате „Азовсталь“ гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей», — говорится в заявлении министерства, передает RT. Уточняется, что спасенные гражданские были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Их доставят в избранные места временного размещения. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали». 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал, что на комбинате остаются порядка 150 мирных жителей. Националисты предлагают обменивать гражданских на провизию.