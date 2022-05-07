Хорватский наемник раскрыл, как удерживал людей в Мариуполе

07 мая 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

У наемников был приказ не выпускать гражданских с «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные запрещали наемникам выпускать мирных жителей из Мариуполя. Об этом рассказал приехавший из Хорватии Векослав Пребек, воевавший на стороне Украины. «Когда мы стояли на заводе, у нас был приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя. Приказ об этом отдавал командир батальона — Бова Евгений Петрович. Причина? Мол, мы не знаем, кто выходит и какую информацию может передать противнику», — рассказал Пребек в видео, опубликованном в telegram-канале Народной милиции ДНР. Как рассказал хорватский боец, кроме него в подразделении были три гражданина Великобритании, которые позже дезертировали. На территории Украины с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция. Как заявлял глава государства, ее основной целью является денацификация и демилитаризация страны. Как сообщали в Минобороны РФ, в ходе операции Вооруженным силам России удалось освободить большую часть Мариуполя. Позже из Мариуполя и с прилегающих территорий эвакуировали около 500 человек. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские военные запрещали наемникам выпускать мирных жителей из Мариуполя. Об этом рассказал приехавший из Хорватии Векослав Пребек, воевавший на стороне Украины. «Когда мы стояли на заводе, у нас был приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя. Приказ об этом отдавал командир батальона — Бова Евгений Петрович. Причина? Мол, мы не знаем, кто выходит и какую информацию может передать противнику», — рассказал Пребек в видео, опубликованном в telegram-канале Народной милиции ДНР. Как рассказал хорватский боец, кроме него в подразделении были три гражданина Великобритании, которые позже дезертировали. На территории Украины с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция. Как заявлял глава государства, ее основной целью является денацификация и демилитаризация страны. Как сообщали в Минобороны РФ, в ходе операции Вооруженным силам России удалось освободить большую часть Мариуполя. Позже из Мариуполя и с прилегающих территорий эвакуировали около 500 человек.