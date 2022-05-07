Хорватский наемник раскрыл, как удерживал людей в Мариуполе

Украинские военные запрещали наемникам выпускать мирных жителей из Мариуполя. Об этом рассказал приехавший из Хорватии Векослав Пребек, воевавший на стороне Украины.
«Когда мы стояли на заводе, у нас был приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя. Приказ об этом отдавал командир батальона — Бова Евгений Петрович. Причина? Мол, мы не знаем, кто выходит и какую информацию может передать противнику», — рассказал Пребек в видео, опубликованном в telegram-канале Народной милиции ДНР. Как рассказал хорватский боец, кроме него в подразделении были три гражданина Великобритании, которые позже дезертировали.
На территории Украины с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция. Как заявлял глава государства, ее основной целью является денацификация и демилитаризация страны. Как сообщали в Минобороны РФ, в ходе операции Вооруженным силам России удалось освободить большую часть Мариуполя. Позже из Мариуполя и с прилегающих территорий эвакуировали около 500 человек.
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