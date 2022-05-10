10 мая 2022
09 мая 2022

Эксперты рассказали пермякам, как спастись от смога

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, плохая видимость, туман, экология, экологическая обстановка, дым в городе, загрязнение воздуха
Пермь накрыл смог от лесных пожаров (архивное фото) Фото:
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Лесные пожары в России

Специалисты Роспотребнадзора после того, как 11 мая Пермь заволокло дымом от лесных пожаров, дали жителям свои рекомендации. Советы опубликованы на сайте ведомства.

«При повышенной задымленности атмосферного воздуха и с целью предупреждения неблагоприятного влияния на здоровье людей продуктов горения, обострения хронических заболеваний следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям», — говорится в сообщении. Эксперты советуют, в первую очередь, ограничить время пребывания на открытом воздухе. Кроме этого, следует:

  • Использовать средства защиты органов дыхания.
  • Держать окна в помещении закрытыми, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.
  • Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах.
  • Увеличить потребление воды.
  • Ограничить физическую активность.
  • В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания обратиться к врачу. Лицам, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, следует брать с собой необходимые лекарственные препараты, рекомендованные врачом.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край утром 11 мая заволокло дымом от лесных пожаров в соседних регионах. Жители жалуются на смог, запах гари и проблемы с дыханием. На этом фоне мэр Перми Алексей Демкин предупредил горожан о наказании за нарушение правил пожарной безопасности, которые могут повлечь возгорания.

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Специалисты Роспотребнадзора после того, как 11 мая Пермь заволокло дымом от лесных пожаров, дали жителям свои рекомендации. Советы опубликованы на сайте ведомства. «При повышенной задымленности атмосферного воздуха и с целью предупреждения неблагоприятного влияния на здоровье людей продуктов горения, обострения хронических заболеваний следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям», — говорится в сообщении. Эксперты советуют, в первую очередь, ограничить время пребывания на открытом воздухе. Кроме этого, следует: Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край утром 11 мая заволокло дымом от лесных пожаров в соседних регионах. Жители жалуются на смог, запах гари и проблемы с дыханием. На этом фоне мэр Перми Алексей Демкин предупредил горожан о наказании за нарушение правил пожарной безопасности, которые могут повлечь возгорания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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