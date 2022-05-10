Эксперты рассказали пермякам, как спастись от смога

Пермь накрыл смог от лесных пожаров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Специалисты Роспотребнадзора после того, как 11 мая Пермь заволокло дымом от лесных пожаров, дали жителям свои рекомендации. Советы опубликованы на сайте ведомства.

«При повышенной задымленности атмосферного воздуха и с целью предупреждения неблагоприятного влияния на здоровье людей продуктов горения, обострения хронических заболеваний следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям», — говорится в сообщении. Эксперты советуют, в первую очередь, ограничить время пребывания на открытом воздухе. Кроме этого, следует:

Использовать средства защиты органов дыхания.

Держать окна в помещении закрытыми, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.

Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах.

Увеличить потребление воды.

Ограничить физическую активность.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания обратиться к врачу. Лицам, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, следует брать с собой необходимые лекарственные препараты, рекомендованные врачом.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край утром 11 мая заволокло дымом от лесных пожаров в соседних регионах. Жители жалуются на смог, запах гари и проблемы с дыханием. На этом фоне мэр Перми Алексей Демкин предупредил горожан о наказании за нарушение правил пожарной безопасности, которые могут повлечь возгорания.