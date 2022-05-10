Пермяки жалуются на кашель и удушье из-за смога

Плотную дымку пермяки увидели с утра, проснувшись на работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В пермских городских пабликах в социальной сети «ВКонтакте» жители Перми и других городов края с утра жалуются на смог и запах гари. При этом, в некоторых территориях, по словам жителей, дышать совсем тяжело.

«Я всю ночь прокашляла. Окно было открыто. Утром только увидела, что на улице — смог. Лысьва», — написала одна из пользователей. Таких комментариев очень много: «Чем сегодня с утра пахнет? Просто ужасный воздух, пока шла с работы… Как дышать вообще? Говорят, что из-за пожаров», «Дышать нечем. Только что форточку открывала», «На Гайве дышать нечем», «А это не Сибирские пожары? Смог дошел до нас или это уже мы горим? У нас на территории завода ХИМПРОМ тоже запах гари».

Подобные сообщения приходят из разных городов: Березников, Губахи, Кизела, Лысьвы. В Перми жалуются абсолютно на все районы. Некоторые предполагают, что это связано с тем, что горят поля и преобладает низкое атмосферное давление, поэтому дым стелется низко.

По данным министерства природных ресурсов Пермского края, камеры системы видеонаблюдения «Лесохранитель» зафиксировали дымку на всей территории региона. Смог появился из-за сложной лесопожарной обстановки в Курганской области. В Пермском крае обстановка спокойнее: сейчас два пожара ликвидируются в 2,5 км от села Кын и 5 км от поселка Ильича.

C самого утра пермяки начали жаловаться на смог Группа «ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь) / vk.com

Пермяки устроили перекличку: в каких районах ощущается запах гари Группа «ПЕРМЬ АКТИВНАЯ | Perm Active» / vk.com