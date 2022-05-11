Кураторам реновации в Екатеринбурге устроили разнос из-за фейка

12 мая 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Информация о переносе торгов на реновации в Екатеринбурге оказалась ложной Фото: Размик Закарян © URA.RU В департаменте архитектуры мэрии Екатеринбурга, который среди прочего отвечает за программу КРТ (комплексное развитие территорий, именуемое чаще реновацией), произошел скандал. Руководство города возмутило, что в СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии появились новости о переносе земельных аукционов в рамках реновации с мая на июнь. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе пояснили, что получили информацию от замначальника Главархитектуры (судя по всему, Григория Сурганова, который занимается реновацией). «Никакого переноса нет. Как и планировалось, первые аукционы будут объявлены в мае, а итоги подведут в июне. Поскольку от руководства была установка не рассказывать прессе про реновацию без согласования с начальством, ответственным устроили разнос», — поделился источник URA.RU. Вице-мэр по строительству Рустам Галямов в разговоре с URA.RU заявил лишь, что сроки реновации действительно не меняются. «Торги объявят в мае», — сказал он. Как ранее писало URA.RU, три участка, с которых власти Екатеринбурга начнут реновацию в городе, находятся на Уралмаше и Эльмаше. Девелоперы, победившие в торгах, должны будут договориться с жильцами сносимых домов, предоставив им альтернативные жилплощади (в марте свердловское правительство утвердило условия к таким квартирам) или денежные компенсации. С каждым из собственников бизнесмены будут общаться отдельно. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В департаменте архитектуры мэрии Екатеринбурга, который среди прочего отвечает за программу КРТ (комплексное развитие территорий, именуемое чаще реновацией), произошел скандал. Руководство города возмутило, что в СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии появились новости о переносе земельных аукционов в рамках реновации с мая на июнь. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе пояснили, что получили информацию от замначальника Главархитектуры (судя по всему, Григория Сурганова, который занимается реновацией). «Никакого переноса нет. Как и планировалось, первые аукционы будут объявлены в мае, а итоги подведут в июне. Поскольку от руководства была установка не рассказывать прессе про реновацию без согласования с начальством, ответственным устроили разнос», — поделился источник URA.RU. Вице-мэр по строительству Рустам Галямов в разговоре с URA.RU заявил лишь, что сроки реновации действительно не меняются. «Торги объявят в мае», — сказал он. Как ранее писало URA.RU, три участка, с которых власти Екатеринбурга начнут реновацию в городе, находятся на Уралмаше и Эльмаше. Девелоперы, победившие в торгах, должны будут договориться с жильцами сносимых домов, предоставив им альтернативные жилплощади (в марте свердловское правительство утвердило условия к таким квартирам) или денежные компенсации. С каждым из собственников бизнесмены будут общаться отдельно.