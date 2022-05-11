Текслер собирает жалобы от верхнеуральцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 мая посетит Верхнеуральский район с рабочим визитом. На своей странице во «ВКонтакте» он просит жителей района указать на проблемы территории.

«Жду предложений, на что обратить особое внимание. В каких сферах ситуация за последнее время улучшилась, а где положительной динамики не хватает?», — написал он в соцсети.

Жители района просят губернатора проверить состояние местных дорог, в частности, Петропавловск — Горбуновский, Верхнеуральск — Остроленский, Петропавловск — Верхнеуральск и других участков. Верхнеуральцы жалуются на перебои с подачей воды в жилые дома, отсутствие газоснабжения в поселках, состояние больницы в Межозерном, проблемы с вывозом мусора, вырубку леса под строительство спортивного объекта и т. д.