11 мая 2022

Челябинский губернатор едет на юг области. «Пишите, на что обратить внимание»

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, текслер алексей
Текслер собирает жалобы от верхнеуральцев Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 мая посетит Верхнеуральский район с рабочим визитом. На своей странице во «ВКонтакте» он просит жителей района указать на проблемы территории.

«Жду предложений, на что обратить особое внимание. В каких сферах ситуация за последнее время улучшилась, а где положительной динамики не хватает?», — написал он в соцсети.

Жители района просят губернатора проверить состояние местных дорог, в частности, Петропавловск — Горбуновский, Верхнеуральск — Остроленский, Петропавловск — Верхнеуральск и других участков. Верхнеуральцы жалуются на перебои с подачей воды в жилые дома, отсутствие газоснабжения в поселках, состояние больницы в Межозерном, проблемы с вывозом мусора, вырубку леса под строительство спортивного объекта и т. д.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 мая посетит Верхнеуральский район с рабочим визитом. На своей странице во «ВКонтакте» он просит жителей района указать на проблемы территории. «Жду предложений, на что обратить особое внимание. В каких сферах ситуация за последнее время улучшилась, а где положительной динамики не хватает?», — написал он в соцсети. Жители района просят губернатора проверить состояние местных дорог, в частности, Петропавловск — Горбуновский, Верхнеуральск — Остроленский, Петропавловск — Верхнеуральск и других участков. Верхнеуральцы жалуются на перебои с подачей воды в жилые дома, отсутствие газоснабжения в поселках, состояние больницы в Межозерном, проблемы с вывозом мусора, вырубку леса под строительство спортивного объекта и т. д.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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