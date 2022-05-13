Медведев призвал к «неординарным» мерам поддержки россиян

13 мая 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев призвал поддержать высокотехнологичные отрасли экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Властям РФ в нынешней ситуации следует предпринимать неординарные шаги для поддержки экономики, в том числе высокотехнологичных отраслей. Об этом заявил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев. «Важный момент, который предварительно обсуждался, это вопрос гармонизации льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе по социальным взносам. В нынешней ситуации нужны неординарные шаги», — отметил он на заседании попечительского совета фонда «Сколково», председателем которого он является. Трансляция ведется на сайте организации. По словам Медведева, от таких решений зависит развитие технологического суверенитета страны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях санкций Россия будет добиваться технологической независимости от Запада. Политолог Владимир Соломонов отметил, что хотя Россия столкнулась с ростом цен, логистическими проблемами и уходом целого ряда брендов с рынка, в целом ситуация складывается стабильно, а стране удалось избежать дефицитов, сообщает «Царьград». Власти отчитались о восстановлении экономики РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Властям РФ в нынешней ситуации следует предпринимать неординарные шаги для поддержки экономики, в том числе высокотехнологичных отраслей. Об этом заявил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев. «Важный момент, который предварительно обсуждался, это вопрос гармонизации льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов нашей экономики, в том числе по социальным взносам. В нынешней ситуации нужны неординарные шаги», — отметил он на заседании попечительского совета фонда «Сколково», председателем которого он является. Трансляция ведется на сайте организации. По словам Медведева, от таких решений зависит развитие технологического суверенитета страны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях санкций Россия будет добиваться технологической независимости от Запада. Политолог Владимир Соломонов отметил, что хотя Россия столкнулась с ростом цен, логистическими проблемами и уходом целого ряда брендов с рынка, в целом ситуация складывается стабильно, а стране удалось избежать дефицитов, сообщает «Царьград». Власти отчитались о восстановлении экономики РФ.