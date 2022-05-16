История Бурнашова — урок всем элитам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Реальный срок, к которому приговорили экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова 16 мая за оскорбление представителя власти, стал предметом обсуждения в пермских околополитических кругах. Источники URA.RU отмечают, что у них не было сомнений в отправке Бурнашова в колонию. И это — политическая история.

«Он почему взбесился-то? По идее, его должны были отпустить после того, как он показал корочки депутата Госдумы. Но инспекторы продолжили проверку. Есть ощущение, что его будто бы спровоцировали на подобные действия. Ну, а дальше он уже сам виноват», — говорит один из собеседников.

Другой источник говорит, что «ничего просто так не бывает»: «Власти расчищали округ под советника губернатора Романа Водянова. А Бурнашов мешал. Не пошел в договоренности. Ему же вроде как и ЗС предлагали, но тот прямо заявлял, что выборы выиграет. Погорячился парень».

На вопрос, научила ли эта история пермских политиков азбучной истине, что пить за рулем нельзя (Алексей Бурнашов отказался от медосвидетельствования, но на суде признался в том, что употреблял алкоголь), все собеседники ответили «конечно, нет». «Эта история научила тому, что если ты пьешь за рулем и употребляешь что-то запрещенное, то не надо ссориться с властями. Риск, что тебя поймают, больше», — иронизирует один из собеседников.

Уголовное дело возбудили уже после того, как Алексей Бурнашов перестал быть депутатом, отмечает политтехнолог Олег Борисенко. По его словам, силовики не обостряли ситуацию до выборов. А потом Алексей Бурнашов стал уже не нужен как политическая фигура.

История Бурнашова — очевидно показательная для пермских и российских элит, считает политический консультант Алексей Чусовитин. «Этот кейс говорит о том, что неважно кто вы, чьих вы будете и какие заслуги у вас были в прошлом. „Залетели“, не смогли вовремя решить ситуацию — ваши проблемы», — говорит он. Неприкасаемых нет.

Автомобиль, в котором находился экс-депутат, был остановлен сотрудниками ДПС в июле 2021 года. Он отказался от медосвидетельствования, обругал сотрудников матом, ударил и пытался укусить его ухо. Прокурор запросил для Бурнашова пять лет колонии и штраф в 30 тысяч рублей. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.

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