Суд отправил свердловчанина в колонию строгого режима на 12 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловчанин, который обстрелял друзей из охотничьего ружья друзей и позднее попытался изнасиловать знакомую, приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Причиной послужила ссора. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Подсудимый вооружился охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов в направлении троих своих знакомых, с которыми поссорился незадолго до описываемых событий», — сообщил Шульга. В стрельбе, устроенной жителем Арти, травмировались три человека, но жизни всех из них удалось спасти. По версии правоохранителей, свердловчанин решил убить друзей за оскорбление.

Через неделю после этого мужчина, будучи пьяным, поехал к своей знакомой и собирался изнасиловать ее, угрожая убийством. Она успела позвать мужа, которому пьяный свердловчанин стал угрожать ножом, но убить не смог. Суд отправил нападавшего в колонию строгого режима.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что приговоренный ранее был судим за кражи и изнасилование. На свободу мужчина вышел в 2010 году.

«Затаивший обиду гражданин, возвращаясь с ночного „фуршета“, придумал коварный план, как наказать своих обидчиков. Он попросил довезти его до дома, чтобы якобы взять еще денег для продолжения вечеринки. Зайдя в свое жилище, мужчина вооружился охотничьим ружьем и отправился квитаться», — сообщил полковник Горелых.

По поручению суда были проведены все необходимые экспертизы, доказывающие вину свердловчанина. Эксперты доказали, что, совершая преступление, мужчина был вменяем.

Фото: пресс-служба СУ Следственного комитета России по Свердловской области