18 мая 2022

Отставной генерал США выдал кадры из видеоигры за успехи ВСУ

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Барри Маккафри выдал кадры из Arma 3 за события на Украине, но потом удалил свой пост Фото:
новость из сюжета
Фейки о спецоперации России на Украине

Генерал США в отставке, сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри заявил, что украинская противовоздушная оборона якобы сбила российский самолет. В доказательство он прикрепил видео из компьютерной игры Arma 3.

«Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой», — написал в Twitter Барри Маккафри, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что один из пользователей указал отставному генералу, что опубликованное им видео не является кадрами с реальными боевыми действиями. Маккафри ответил ему «хорошо» и удалил свой пост.

Ранее сообщалось, что в марте Минобороны Украины попыталось выдать кадры из Arma 3 за боевые действия, передает Пятый канал. Американский сенатор Рэнд Пол назвал главного распространителя фейков об Украине. Также в американском ведомстве ложно обвиняли Москву в «авиаударе» по роддому в Мариуполе. Страны Запада активно поддерживают фейки, распространяемые Киевом в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Генерал США в отставке, сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри заявил, что украинская противовоздушная оборона якобы сбила российский самолет. В доказательство он прикрепил видео из компьютерной игры Arma 3. «Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой», — написал в Twitter Барри Маккафри, передает телеканал Fox News. Отмечается, что один из пользователей указал отставному генералу, что опубликованное им видео не является кадрами с реальными боевыми действиями. Маккафри ответил ему «хорошо» и удалил свой пост. Ранее сообщалось, что в марте Минобороны Украины попыталось выдать кадры из Arma 3 за боевые действия, передает Пятый канал. Американский сенатор Рэнд Пол назвал главного распространителя фейков об Украине. Также в американском ведомстве ложно обвиняли Москву в «авиаударе» по роддому в Мариуполе. Страны Запада активно поддерживают фейки, распространяемые Киевом в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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