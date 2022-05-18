Отставной генерал США выдал кадры из видеоигры за успехи ВСУ

Генерал США в отставке, сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри заявил, что украинская противовоздушная оборона якобы сбила российский самолет. В доказательство он прикрепил видео из компьютерной игры Arma 3.
«Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой», — написал в Twitter Барри Маккафри, передает телеканал Fox News.
Отмечается, что один из пользователей указал отставному генералу, что опубликованное им видео не является кадрами с реальными боевыми действиями. Маккафри ответил ему «хорошо» и удалил свой пост.
Генерал США в отставке, сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри заявил, что украинская противовоздушная оборона якобы сбила российский самолет. В доказательство он прикрепил видео из компьютерной игры Arma 3. «Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой», — написал в Twitter Барри Маккафри, передает телеканал Fox News. Отмечается, что один из пользователей указал отставному генералу, что опубликованное им видео не является кадрами с реальными боевыми действиями. Маккафри ответил ему «хорошо» и удалил свой пост. Ранее сообщалось, что в марте Минобороны Украины попыталось выдать кадры из Arma 3 за боевые действия, передает Пятый канал. Американский сенатор Рэнд Пол назвал главного распространителя фейков об Украине. Также в американском ведомстве ложно обвиняли Москву в «авиаударе» по роддому в Мариуполе. Страны Запада активно поддерживают фейки, распространяемые Киевом в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.