Жители Екатеринбурга обнаружили на полках супермаркетов первые партии напитков Fanсy, CoolCola и Street — аналоги западных брендов Fanta, Coca-Cola и Sprite. Фото находки прислал читатель URA.RU.
«Я заметила напитки в одном из свердловских магазинов «Магнит», — сообщила читательница. Сильногазированные напитки продаются в бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра.
Газировки Street, Fanсy и CoolCola — продукты Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково». Компания подчеркивает, что напитки обладают выразительным и культовым вкусом.
Coca-Cola Company в мае заявило, что не исключает полного ухода с российского рынка в качестве санкционной политики. Крупные западные бренды стали заявлять о приостановке деятельности на территории России после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.
В свердловских магазинах появились аналоги западных газировок
Фото: читатель URA.RU
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Жители Екатеринбурга обнаружили на полках супермаркетов первые партии напитков Fanсy, CoolCola и Street — аналоги западных брендов Fanta, Coca-Cola и Sprite. Фото находки прислал читатель URA.RU. «Я заметила напитки в одном из свердловских магазинов «Магнит», — сообщила читательница. Сильногазированные напитки продаются в бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра. Газировки Street, Fanсy и CoolCola — продукты Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково». Компания подчеркивает, что напитки обладают выразительным и культовым вкусом. Coca-Cola Company в мае заявило, что не исключает полного ухода с российского рынка в качестве санкционной политики. Крупные западные бренды стали заявлять о приостановке деятельности на территории России после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.