В магазинах Екатеринбурга нашли аналоги Coca-Cola, Sprite и Fanta. Фото

19 мая 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Отечественные производители начинают заменять иностранные бренды Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Екатеринбурга обнаружили на полках супермаркетов первые партии напитков Fanсy, CoolCola и Street — аналоги западных брендов Fanta, Coca-Cola и Sprite. Фото находки прислал читатель URA.RU. «Я заметила напитки в одном из свердловских магазинов «Магнит», — сообщила читательница. Сильногазированные напитки продаются в бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра. Газировки Street, Fanсy и CoolCola — продукты Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково». Компания подчеркивает, что напитки обладают выразительным и культовым вкусом. Coca-Cola Company в мае заявило, что не исключает полного ухода с российского рынка в качестве санкционной политики. Крупные западные бренды стали заявлять о приостановке деятельности на территории России после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. В свердловских магазинах появились аналоги западных газировок Фото: читатель URA.RU

Жители Екатеринбурга обнаружили на полках супермаркетов первые партии напитков Fanсy, CoolCola и Street — аналоги западных брендов Fanta, Coca-Cola и Sprite. Фото находки прислал читатель URA.RU. «Я заметила напитки в одном из свердловских магазинов «Магнит», — сообщила читательница. Сильногазированные напитки продаются в бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра. Газировки Street, Fanсy и CoolCola — продукты Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково». Компания подчеркивает, что напитки обладают выразительным и культовым вкусом. Coca-Cola Company в мае заявило, что не исключает полного ухода с российского рынка в качестве санкционной политики. Крупные западные бренды стали заявлять о приостановке деятельности на территории России после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.