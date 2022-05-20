В Свердловской области жители выстроились в буквы. Фото

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Виды города Каменск-Уральский, Свердловская область, часовня александра невского, город каменск-уральский
Всего в акции приняло участие 500 жителей Каменск-Уральского Фото:

В Каменск-Уральском (Свердловская область) местные жители выстроились в буквы «Спасибо за победу». Флешмоб прошел в честь годовщины звания «Город трудовой доблести».

«В патриотической акции на центральной площади города приняли участие около 500 школьников и волонтеров „Центра молодежной политики“», — сообщают «Вести-Урал». Таким образом участники постарались отдать дань уважения жителям Каменск-Уральского, которые отважно сражались и трудились в годы Великой Отечественной войны.

В буквы выстроились 500 школьников и волонтеров «Центра молодежной политики» Каменск-Уральского
Фото:
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В Каменск-Уральском (Свердловская область) местные жители выстроились в буквы «Спасибо за победу». Флешмоб прошел в честь годовщины звания «Город трудовой доблести». «В патриотической акции на центральной площади города приняли участие около 500 школьников и волонтеров „Центра молодежной политики“», — сообщают «Вести-Урал». Таким образом участники постарались отдать дань уважения жителям Каменск-Уральского, которые отважно сражались и трудились в годы Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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