В Свердловской области жители выстроились в буквы. Фото

20 мая 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Всего в акции приняло участие 500 жителей Каменск-Уральского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменск-Уральском (Свердловская область) местные жители выстроились в буквы «Спасибо за победу». Флешмоб прошел в честь годовщины звания «Город трудовой доблести». «В патриотической акции на центральной площади города приняли участие около 500 школьников и волонтеров „Центра молодежной политики“», — сообщают «Вести-Урал». Таким образом участники постарались отдать дань уважения жителям Каменск-Уральского, которые отважно сражались и трудились в годы Великой Отечественной войны. В буквы выстроились 500 школьников и волонтеров «Центра молодежной политики» Каменск-Уральского Фото: «Вести-Урал»

В Каменск-Уральском (Свердловская область) местные жители выстроились в буквы «Спасибо за победу». Флешмоб прошел в честь годовщины звания «Город трудовой доблести». «В патриотической акции на центральной площади города приняли участие около 500 школьников и волонтеров „Центра молодежной политики“», — сообщают «Вести-Урал». Таким образом участники постарались отдать дань уважения жителям Каменск-Уральского, которые отважно сражались и трудились в годы Великой Отечественной войны.