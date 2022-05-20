Всего в акции приняло участие 500 жителей Каменск-Уральского
В Каменск-Уральском (Свердловская область) местные жители выстроились в буквы «Спасибо за победу». Флешмоб прошел в честь годовщины звания «Город трудовой доблести».
«В патриотической акции на центральной площади города приняли участие около 500 школьников и волонтеров „Центра молодежной политики“», — сообщают «Вести-Урал». Таким образом участники постарались отдать дань уважения жителям Каменск-Уральского, которые отважно сражались и трудились в годы Великой Отечественной войны.
В буквы выстроились 500 школьников и волонтеров «Центра молодежной политики» Каменск-Уральского
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