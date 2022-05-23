Депутат Госдумы: Зеленский закончит как нацисты на «Азовстали»

23 мая 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского ждет судьба нацистов, считает Миронов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба сдавшихся в плен неонацистов, ранее укрывавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Зеленский закончит точно так же, как и неонацисты с „Азовстали“. Если только раньше не сбежит на Запад. Чем быстрее произойдет либо одно, либо другое — тем лучше будет как для Украины, так и для России, которая хочет и будет жить с ней в мире», — написал Миронов в Telegram. Ранее Сергей Миронов выступал против инициативы об обмене пленных националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Помимо этого, председатель партии был в числе предложивших создать военный трибунал для суда над украинскими боевиками. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что сдавшихся в плен националистов будет судить международный трибунал Донецкой народной республики. Ранее украинские радикалы захватили металлургический комбинат «Азовсталь» после того, как Вооруженные силы РФ полностью зачистили территорию Мариуполя в ходе специальной операции на Украине.

Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба сдавшихся в плен неонацистов, ранее укрывавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Зеленский закончит точно так же, как и неонацисты с „Азовстали“. Если только раньше не сбежит на Запад. Чем быстрее произойдет либо одно, либо другое — тем лучше будет как для Украины, так и для России, которая хочет и будет жить с ней в мире», — написал Миронов в Telegram. Ранее Сергей Миронов выступал против инициативы об обмене пленных националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Помимо этого, председатель партии был в числе предложивших создать военный трибунал для суда над украинскими боевиками. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что сдавшихся в плен националистов будет судить международный трибунал Донецкой народной республики. Ранее украинские радикалы захватили металлургический комбинат «Азовсталь» после того, как Вооруженные силы РФ полностью зачистили территорию Мариуполя в ходе специальной операции на Украине.