Хуснуллин выделил Челябинску 1,2 млрд рублей на спецпроект

На обновление очистных сооружений Челябинск получит 1,2 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил 27 мая вице-премьер российского правительства РФ Марат Хуснуллин
«Сегодня на штабе мы продолжили распределение средств в рамках программы „Инфраструктурное меню“. Рассмотрели заявки регионов с использованием трех разных механизмов финансирования. В том числе Челябинская область: 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
Очистные сооружения Челябинска, построенные в 1957 году и модернизированные в 1984 году, с трудом справляются с потребностями города-миллионника. Сейчас на въезде в мегаполис со стороны Екатеринбурга отчетливо ощущается неприятный запах. Общая стоимость их модернизации, которую планируется завершить в 2024 году, оценивается в 1 млрд 431 млн рублей. Из средств бюджета Челябинской области будет направлена целевая субсидия в 100,2 млн рублей. По условиям льготного кредита, на строительство очистных сооружений канализации Челябинска будет направлен заем под 3,5% годовых на срок 25 лет.
Заявки на включение 91 объекта в сводный перечень новых инвестпроектов на 558 млрд рублей были одобрены для 28 субъектов РФ. Реализация проектов позволит создать более 34,4 тысячи рабочих мест для россиян. В том числе на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры ФНБ выделит 3,3 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий
На обновление очистных сооружений Челябинск получит 1,2 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил 27 мая вице-премьер российского правительства РФ Марат Хуснуллин «Сегодня на штабе мы продолжили распределение средств в рамках программы „Инфраструктурное меню“. Рассмотрели заявки регионов с использованием трех разных механизмов финансирования. В том числе Челябинская область: 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Очистные сооружения Челябинска, построенные в 1957 году и модернизированные в 1984 году, с трудом справляются с потребностями города-миллионника. Сейчас на въезде в мегаполис со стороны Екатеринбурга отчетливо ощущается неприятный запах. Общая стоимость их модернизации, которую планируется завершить в 2024 году, оценивается в 1 млрд 431 млн рублей. Из средств бюджета Челябинской области будет направлена целевая субсидия в 100,2 млн рублей. По условиям льготного кредита, на строительство очистных сооружений канализации Челябинска будет направлен заем под 3,5% годовых на срок 25 лет. Заявки на включение 91 объекта в сводный перечень новых инвестпроектов на 558 млрд рублей были одобрены для 28 субъектов РФ. Реализация проектов позволит создать более 34,4 тысячи рабочих мест для россиян. В том числе на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры ФНБ выделит 3,3 млрд рублей.