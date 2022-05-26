Хуснуллин выделил Челябинску 1,2 млрд рублей на спецпроект

27 мая 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин (справа) выделил средства ФНБ на реконструкцию очистных Челябинска после выступления Алексея Текслера (слева) на Госсовете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На обновление очистных сооружений Челябинск получит 1,2 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил 27 мая вице-премьер российского правительства РФ Марат Хуснуллин «Сегодня на штабе мы продолжили распределение средств в рамках программы „Инфраструктурное меню“. Рассмотрели заявки регионов с использованием трех разных механизмов финансирования. В том числе Челябинская область: 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Очистные сооружения Челябинска, построенные в 1957 году и модернизированные в 1984 году, с трудом справляются с потребностями города-миллионника. Сейчас на въезде в мегаполис со стороны Екатеринбурга отчетливо ощущается неприятный запах. Общая стоимость их модернизации, которую планируется завершить в 2024 году, оценивается в 1 млрд 431 млн рублей. Из средств бюджета Челябинской области будет направлена целевая субсидия в 100,2 млн рублей. По условиям льготного кредита, на строительство очистных сооружений канализации Челябинска будет направлен заем под 3,5% годовых на срок 25 лет. Заявки на включение 91 объекта в сводный перечень новых инвестпроектов на 558 млрд рублей были одобрены для 28 субъектов РФ. Реализация проектов позволит создать более 34,4 тысячи рабочих мест для россиян. В том числе на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры ФНБ выделит 3,3 млрд рублей.

На обновление очистных сооружений Челябинск получит 1,2 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил 27 мая вице-премьер российского правительства РФ Марат Хуснуллин «Сегодня на штабе мы продолжили распределение средств в рамках программы „Инфраструктурное меню“. Рассмотрели заявки регионов с использованием трех разных механизмов финансирования. В том числе Челябинская область: 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Очистные сооружения Челябинска, построенные в 1957 году и модернизированные в 1984 году, с трудом справляются с потребностями города-миллионника. Сейчас на въезде в мегаполис со стороны Екатеринбурга отчетливо ощущается неприятный запах. Общая стоимость их модернизации, которую планируется завершить в 2024 году, оценивается в 1 млрд 431 млн рублей. Из средств бюджета Челябинской области будет направлена целевая субсидия в 100,2 млн рублей. По условиям льготного кредита, на строительство очистных сооружений канализации Челябинска будет направлен заем под 3,5% годовых на срок 25 лет. Заявки на включение 91 объекта в сводный перечень новых инвестпроектов на 558 млрд рублей были одобрены для 28 субъектов РФ. Реализация проектов позволит создать более 34,4 тысячи рабочих мест для россиян. В том числе на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры ФНБ выделит 3,3 млрд рублей.